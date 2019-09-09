Пн, 9.09.2019
Женщины вспоминают, что еще лет 10 назад электричество в Грузии было редкостью. "Новый год встречали при свечах. Учились тоже. Саакашвили привел все в порядок. До него пенсия была 30 лари (10 евро), теперь 200 лари (100 евро). Сильно поднял экономику. Он придет снова, так он говорит". Янис Вингрис, журналист TVNET

Рестораны Вильнюса приглашают Месси и Роналду на ужин
Португалец уже в Литве!

ФОТО: www.vilnius-tourism.lt

Сразу несколько ресторанов Вильнюса зарезервировали столики для одних из самых известных футболистов современности - португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси. Об этом сообщает литовский информационно-туристический центр.

В конце августа в Монако были названы лучшие игроки Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Лучшим футболистом был признан голландец Вирджил ван Дейк, который обошёл Месси и Роналду.

Во время церемонии награждения Роналду заявил, что он с удовольствием был поужинал с Месси, так как они до сих пор этого не сделали. "Я очень уважаю Лео Месси и считаю его своим приятелем. Мы никогда вместе не ужинали, и я считаю, что было бы неплохо организовать встречу. Возможно, в будущем мы решимся на это", - сказал португалец.

10 лучших ресторанов Вильнюса отреагировали на слова Роналду и пригласили футболистов провести свой первый совместный ужин именно в столице Литвы.

"Есть сразу несколько причин, почему Месси и Роналду следует поужинать в нашем городе. Рестораны Вильнюса заработали хорошую репутацию на международном уровне. Мы хотим, чтобы все знали, что Вильнюс - открытый и интересный город", - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Каждый из десяти ресторанов зарезервировал по столику на имя футболистов, а художница Йолита Вэйткуте из накрытых столов создала трёхмерную картину Месси и Роналду. Сообщается, что работа по созданию данной инсталяции заняла 27 часов, а в качестве материалов были использованы блюда португальской, аргентинской и литовской кухни.

Добавим, что 10 сентября в Вильнюсе состоится футбольный матч между Литвой и Португалией в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. На выходных Криштиану Роналду вместе с командой прибыл в Литву. Осталось дождаться Месси.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ