Рестораны Вильнюса приглашают Месси и Роналду на ужин

В конце августа в Монако были названы лучшие игроки Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Лучшим футболистом был признан голландец Вирджил ван Дейк, который обошёл Месси и Роналду.

Во время церемонии награждения Роналду заявил, что он с удовольствием был поужинал с Месси, так как они до сих пор этого не сделали. "Я очень уважаю Лео Месси и считаю его своим приятелем. Мы никогда вместе не ужинали, и я считаю, что было бы неплохо организовать встречу. Возможно, в будущем мы решимся на это", - сказал португалец.

10 лучших ресторанов Вильнюса отреагировали на слова Роналду и пригласили футболистов провести свой первый совместный ужин именно в столице Литвы.

"Есть сразу несколько причин, почему Месси и Роналду следует поужинать в нашем городе. Рестораны Вильнюса заработали хорошую репутацию на международном уровне. Мы хотим, чтобы все знали, что Вильнюс - открытый и интересный город", - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

It was destined to happen one way or another - @Cristiano and Leo Messi came face-to-face over some food in #Vilnius thanks to the creativity of artist Jolita Vaitkutė. #Reserved4RonaldoMessi

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Каждый из десяти ресторанов зарезервировал по столику на имя футболистов, а художница Йолита Вэйткуте из накрытых столов создала трёхмерную картину Месси и Роналду. Сообщается, что работа по созданию данной инсталяции заняла 27 часов, а в качестве материалов были использованы блюда португальской, аргентинской и литовской кухни.