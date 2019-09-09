"Динамо" потерпело второе разгромное поражение подряд. На этот раз от "Нефтехимика"

Все шайбы рижане пропустили в меньшинстве. Первый гол на счету Павла Порядина, который убежал 1 на 1 с нашим вратарём. Вторая шайба оказалась в воротах Гудлевскиса благодаря точному броску Зака Митчелла.

Третий гол в ворота нашей команды случился во втором периоде благодаря точному броску с дальней дистанции. Автором гола стал Зият Пайгин. Окончательный счёт в матче установил Рафаэль Бикмуллин.

У рижан также были голевые моменты - в первом периоде неплохая возможность забросить шайбу была у Берглунда и Марениса, а во втором у Эштона и Балинскиса. К сожалению, ни одна из этих возможностей не была реализована.

В заключительном периоде рижане практически всё время атаковали, заменили Гудлевскиса на шестого полевого игрока, но забросить шайбу в ворота соперника так и удалось.

Напомним, что рижане начали сезон с двух домашних побед - 2:1 над "Спартаком" и 3:0 над "Торпедо". Первая выездная игра рижан закончилась разгромным поражением от "Йокерита" - 7:2.