Это ваша визитная карточка! Как правильно ухаживать за кожей лица
Здоровая, чистая кожа - своего рода визитная карточка человека, а также важная предпосылка для хорошего самочувствия и уверенности в себе. Однако, как показывают результаты мониторинга здоровья*, 65% жителей Латвии регулярно жалуются на проблемы с кожей. Чаще всего на сухую кожу (27%), угри или сыпь (15%), чувствительную кожу (14%), а также слишком жирную (11%), еще у 10% - другие жалобы.
Для того, чтобы ваша кожа была здоровой, упругой и сияющей, советуем прислушаться к рекомендациям дерматолога Лаумы Валейне и консультанта по уходу за красотой Натальи Гаврильченко.
Выясните тип своей кожи
У каждого человека тип кожи с характерными для него свойствами фактически не меняется в течение всей жизни, в то же время на состояние и внешний вид кожи влияют как внутренние (стресс, генетика), так и внешние факторы (привычки по уходу за кожей, окружающая среда). Чтобы сохранить кожу гладкой, здоровой и сияющей на протяжении всей жизни,
важно выяснить тип своей кожи, так как это помогает уяснить потребности, "слабые места" и подобрать соответствующие косметические средства.
Однако, как показали результаты исследования, 29% респондентов неизвестно, какой у них тип кожи, у 23% комбинированная кожа, у 22% - нормальная, у 14% - сухая, а у 5% - жирная.
Здоровая кожа - не только женская "забота"
Женщины намного лучше проинформированы о типе своей кожи, в частности, лишь 15% представительниц прекрасного пола не выяснили его, а вот среди мужчин этот показатель составляет 45%. В то же время мужчины гораздо чаще отвечали, что у них нет жалоб, связанных с кожей (44% против 26%).
Такие результаты, по мнению специалистов, довольно закономерны, так как в обществе преобладает мнение, что знания о коже, уходе за ней, а также регулярные визиты к косметологу и дерматологу - не "мужское дело". Однако при этом наблюдается следующая тенденция:
все больше мужчин обращают внимание на свою внешность. К слову, нередко они оказываются более педантичными и послушными пациентами, чем женщины.
Выяснив, что нужно делать, они тщательно выполняют рекомендации специалистов.
Гроза молодежи - угри
Связанные с кожей жалобы намного чаще наблюдаются у молодежи. Результаты исследования показывают, что в целом лишь у 14% жителей в возрасте от 18 до 24 лет нет жалоб на состояние кожи, в то же время в возрастных группах 45-54 и 55-63, соответственно, 45% и 46% респондентов ответили, что не имеют жалоб, связанных с кожей.
Самая распространенная жалоба среди молодежи - это акне, или угри: 47% подтверждают наличие у себя такой проблемы. Комментируя эти результаты, специалисты отмечают, что в молодости проблемы с кожей во многом обусловлены гормональными изменениями, когда сальные железы более активны и кожа больше подвержена воспалительным процессам, например, угревой сыпи.
Также зачастую угри и другие проблемы с кожей лица объясняются употреблением газированных и подслащенных напитков, а также нездоровым питанием.
Рекомендации по правильному уходу за кожей
Нередко именно жалобы, связанные с кожей, становятся самым большим вызовом, так как кожа - это своего рода визитная карточка каждого человека, и проблемы с ней могут иметь негативные последствия для карьеры и отношений.
Основу ухода за кожей составляют два аспекта - очищение и применение средств, соответствующих типу, состоянию кожи и времени года. Лицо желательно очищать два раза в день - утром после пробуждения и вечером перед сном.
После очищения и высушивания полотенцем желательно очистить лицо тонизирующей водой, обладающей стягивающим действием.
Последний элемент утреннего ритуала - нанесение дневного крема, соответствующего зоне глаз, а также типу кожи лица.
Важнейшая рекомендация для вечернего ухода за кожей для женщин - тщательное удаление косметики, чтобы во время сна восстановлению кожи лица не мешали остатки пудры, макияжа или пыль.
Для бережного снятия косметики рекомендуется использовать лосьон, молочко или мицеллярную воду, а мыть кожу лица желательно фильтрованной водой,
используя при этом не мыло, а очищающее желе, молочко или пенку. В завершение наносится крем для зоны глаз и соответствующий типу кожи лица ночной крем.
Многие проблемы усугубляются в результате применения неподходящих средств по уходу за кожей. Так, при сухой коже необходимо применять средства, предназначенные для обезвоженной кожи, обязательно нужно выпивать в среднем 8-10 стаканов воды в день и пользоваться солнцезащитными кремами, так как солнце усиливает высыхание кожи.
Для уменьшения чувствительности кожи нужно применять средства для чувствительной кожи, которые помогут восстановить ее нормальный защитный барьер.
При жирной коже желательно запастись средствами для ее балансирования, которые регулируют работу сальных желез и уменьшают блеск.
Оба специалиста отмечают, что в основе здоровой, сияющей кожи лежит регулярный уход, соответствующий типу, состоянию кожи и возрасту. Желательно регулярно применять также увлажняющие маски, а в сезон солнца накладывать защитный крем.
Эксперты напоминают также о необходимости сбалансированного и полноценного питания, потреблении достаточного количества воды, регулярных занятиях физкультурой и пребывании на свежем воздухе.
* Мониторинг здоровья проводится BENU Aptieka в сотрудничестве с центром исследования рынка и общественного мнения SKDS. Исследование проводилось в июне 2019 года - было опрошено 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.