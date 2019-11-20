Это ваша визитная карточка! Как правильно ухаживать за кожей лица

Для того, чтобы ваша кожа была здоровой, упругой и сияющей, советуем прислушаться к рекомендациям дерматолога Лаумы Валейне и консультанта по уходу за красотой Натальи Гаврильченко.

Выясните тип своей кожи

У каждого человека тип кожи с характерными для него свойствами фактически не меняется в течение всей жизни, в то же время на состояние и внешний вид кожи влияют как внутренние (стресс, генетика), так и внешние факторы (привычки по уходу за кожей, окружающая среда). Чтобы сохранить кожу гладкой, здоровой и сияющей на протяжении всей жизни,

важно выяснить тип своей кожи, так как это помогает уяснить потребности, "слабые места" и подобрать соответствующие косметические средства.

Однако, как показали результаты исследования, 29% респондентов неизвестно, какой у них тип кожи, у 23% комбинированная кожа, у 22% - нормальная, у 14% - сухая, а у 5% - жирная.

Здоровая кожа - не только женская "забота"

Женщины намного лучше проинформированы о типе своей кожи, в частности, лишь 15% представительниц прекрасного пола не выяснили его, а вот среди мужчин этот показатель составляет 45%. В то же время мужчины гораздо чаще отвечали, что у них нет жалоб, связанных с кожей (44% против 26%).

Такие результаты, по мнению специалистов, довольно закономерны, так как в обществе преобладает мнение, что знания о коже, уходе за ней, а также регулярные визиты к косметологу и дерматологу - не "мужское дело". Однако при этом наблюдается следующая тенденция:

все больше мужчин обращают внимание на свою внешность. К слову, нередко они оказываются более педантичными и послушными пациентами, чем женщины.

Выяснив, что нужно делать, они тщательно выполняют рекомендации специалистов.

Гроза молодежи - угри

Связанные с кожей жалобы намного чаще наблюдаются у молодежи. Результаты исследования показывают, что в целом лишь у 14% жителей в возрасте от 18 до 24 лет нет жалоб на состояние кожи, в то же время в возрастных группах 45-54 и 55-63, соответственно, 45% и 46% респондентов ответили, что не имеют жалоб, связанных с кожей.

Самая распространенная жалоба среди молодежи - это акне, или угри: 47% подтверждают наличие у себя такой проблемы. Комментируя эти результаты, специалисты отмечают, что в молодости проблемы с кожей во многом обусловлены гормональными изменениями, когда сальные железы более активны и кожа больше подвержена воспалительным процессам, например, угревой сыпи.

Также зачастую угри и другие проблемы с кожей лица объясняются употреблением газированных и подслащенных напитков, а также нездоровым питанием.

Рекомендации по правильному уходу за кожей

Нередко именно жалобы, связанные с кожей, становятся самым большим вызовом, так как кожа - это своего рода визитная карточка каждого человека, и проблемы с ней могут иметь негативные последствия для карьеры и отношений.