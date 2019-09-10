Латвийский офтальмолог рассказал, как защитить глаза при работе за компьютером

Большинство офисных работников жалуются на сухость и жжение глаз, головные боли и состояние общей усталости в конце рабочего дня, а некоторые страдают от светочувствительности и ухудшения зрения. Как сохранить хорошее самочувствие и здоровье глаз? Иногда достаточно изменить конфигурацию рабочего места или внести коррективы в привычный режим дня. На что следует обратить внимание?

Освещение

Экран не должен быть единственным источником света в помещении. Во время работы за компьютером

включите лампу или расположитесь недалеко от естественного источника освещения. Не рекомендуется располагать монитор напротив окна или лампы, чтобы исключить появление бликов на экране,

так как разница между яркостью пространства и монитора способствует возникновению усталости, дискомфорта и перенапряжению глаз.

При работе с документами в темное время суток направляйте свет лампы так, чтобы он не попадал прямо вам в глаза. Идеальным будет положение лампы, при котором вся рабочая поверхность освещена одинаково хорошо.

Положение монитора

Монитор должен быть установлен на расстоянии вытянутой руки, а верхняя часть экрана - чуть ниже или на уровне глаз. Важно отрегулировать комфортную для глаз контрастность и яркость монитора.

По мере загрязнения чистите монитор. Пятна и пыль создают блики, которые нарушают четкость изображения, что создает дополнительную нагрузку для глаз.

Перерывы

Во время работы за компьютером мышцы глаз работают в статодинамическом режиме, то есть находятся в постоянном напряжении и не получают здоровую нагрузку. Именно поэтому так важно делать перерывы на упражнения и отдых, желательно раз в 30-40 минут.

Существует простой, но приятный способ для расслабления глаз. Потрите ладони друг о друга до ощущения тепла между ними. Расположите локти на столе и закройте глаза. Положите голову на руки так, чтобы ладони прикрывали глаза. Дышите ровно и глубоко, оставаясь в таком положении несколько минут. Расслабьтесь и подумайте о чем-то хорошем.

Микроклимат

Наши глаза страдают от недостатка влаги при длительном нахождении в закрытых помещениях, и при работе за компьютером это ощущается еще отчетливее. Правильный микроклимат помогает глазам легче переносить нагрузку. Качество слезы также зависит от количества жидкости, которое мы потребляем, а также от общего состояния здоровья и изменений гормонального фона.

Комфортными для организма условиями считаются температура 18–22 °С и влажность воздуха 40–60%, отрегулировать которые помогают кондиционер и увлажнитель.

Не забывайте регулярно проветривать помещение.

Моргание

Моргайте чаще. Когда мы смотрим на экран и концентрируемся на получении информации, мы моргаем гораздо реже, чем обычно, а значит - не увлажняем глаза.

Упражнения

"Правило 20-20-20" - эффективное и простое упражнение, которое можно делать, не вставая из-за рабочего стола.