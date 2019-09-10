Латвийский офтальмолог рассказал, как защитить глаза при работе за компьютером
Работа в офисе только на первый взгляд кажется комфортной, ведь именно малоподвижный образ жизни приводит ко множеству заболеваний различного характера. Опасность грозит не только вашему позвоночнику, суставам и коже, но и в первую очередь - глазам. Как защитить глаза от чрезмерной нагрузки и какие факторы влияют на здоровье глаз, рассказывает хирург-офтальмолог, доктор медицины Игорь Соломатин.
Большинство офисных работников жалуются на сухость и жжение глаз, головные боли и состояние общей усталости в конце рабочего дня, а некоторые страдают от светочувствительности и ухудшения зрения. Как сохранить хорошее самочувствие и здоровье глаз? Иногда достаточно изменить конфигурацию рабочего места или внести коррективы в привычный режим дня. На что следует обратить внимание?
Освещение
Экран не должен быть единственным источником света в помещении. Во время работы за компьютером
включите лампу или расположитесь недалеко от естественного источника освещения. Не рекомендуется располагать монитор напротив окна или лампы, чтобы исключить появление бликов на экране,
так как разница между яркостью пространства и монитора способствует возникновению усталости, дискомфорта и перенапряжению глаз.
При работе с документами в темное время суток направляйте свет лампы так, чтобы он не попадал прямо вам в глаза. Идеальным будет положение лампы, при котором вся рабочая поверхность освещена одинаково хорошо.
Положение монитора
Монитор должен быть установлен на расстоянии вытянутой руки, а верхняя часть экрана - чуть ниже или на уровне глаз. Важно отрегулировать комфортную для глаз контрастность и яркость монитора.
По мере загрязнения чистите монитор. Пятна и пыль создают блики, которые нарушают четкость изображения, что создает дополнительную нагрузку для глаз.
Перерывы
Во время работы за компьютером мышцы глаз работают в статодинамическом режиме, то есть находятся в постоянном напряжении и не получают здоровую нагрузку. Именно поэтому так важно делать перерывы на упражнения и отдых, желательно раз в 30-40 минут.
- Существует простой, но приятный способ для расслабления глаз. Потрите ладони друг о друга до ощущения тепла между ними. Расположите локти на столе и закройте глаза. Положите голову на руки так, чтобы ладони прикрывали глаза. Дышите ровно и глубоко, оставаясь в таком положении несколько минут. Расслабьтесь и подумайте о чем-то хорошем.
Микроклимат
Наши глаза страдают от недостатка влаги при длительном нахождении в закрытых помещениях, и при работе за компьютером это ощущается еще отчетливее. Правильный микроклимат помогает глазам легче переносить нагрузку. Качество слезы также зависит от количества жидкости, которое мы потребляем, а также от общего состояния здоровья и изменений гормонального фона.
Комфортными для организма условиями считаются температура 18–22 °С и влажность воздуха 40–60%, отрегулировать которые помогают кондиционер и увлажнитель.
Не забывайте регулярно проветривать помещение.
Моргание
Моргайте чаще. Когда мы смотрим на экран и концентрируемся на получении информации, мы моргаем гораздо реже, чем обычно, а значит - не увлажняем глаза.
Упражнения
"Правило 20-20-20" - эффективное и простое упражнение, которое можно делать, не вставая из-за рабочего стола.
- Каждые 20 минут в течение 20 секунд смотрите на предмет, находящийся на расстоянии не менее 3 метров от вас. Как вариант - можно смотреть в окно или на коллегу, сидящего в другом конце кабинета.
Такое упражнение помогает восстановить циркуляцию крови и способствовать расслаблению глазных мышц.
Если вы хотите поддерживать здоровье глаз и остроту зрения на регулярной основе, то
рекомендуется делать "зарядку для глаз". Она занимает всего 3-5 минут, но укрепляет мышцы глаз, улучшает кровообращение и снимает усталость.
Одна из популярных вариантов разминок представлена на видео. Выполняйте ее по несколько раз ежедневно. Помните, что тут, как и в занятиях в спортзале, важна регулярность.
Увлажняющие капли
В конце напряженного рабочего дня может появиться сухость и жжение глаз. Избавиться от неприятных ощущений помогает закапывание искусственной слезы или увлажняющих капель. О том, какие капли лучше выбрать и что входит в их состав, вы можете проконсультироваться с глазным врачом или фармацевтом.
Очки
Постоянное нахождение за компьютером может привести к серьезным патологиям - например, развитию мышечного спазма, который может вызвать прогрессирование близорукости.
Оптимальный способ сделать работу за компьютером безопасной и комфортной для глаз - использовать тот вид коррекции, который по результатам диагностики вам рекомендовал офтальмолог.
- Правильно подобранные очки должны иметь прозрачные линзы и антибликовое покрытие, так как это помогает повысить контрастность и четкость изображения, снижая нагрузку на глаза.
- Контактные линзы рекомендуется выбирать из максимально кислородопроницаемого материала, например, силикон-гидрогелевые линзы.
- Специальные очки для работы за компьютером также помогают снизить нагрузку на глаза при помощи специальной тонировки линз или благодаря их отражающему покрытию.
Проверка зрения
Если вы используете какие-либо оптические средства для повышения остроты зрения, регулярно проходите профилактические проверки у офтальмолога или оптометриста.
Неправильно подобранная оптика или перенапряжение глаз при отказе от нее, особенно при постоянной работе за компьютером, могут нанести урон здоровью ваших глаз.