Citadele: в Латвии ожидается самый резкий подъем цен в Евросоюзе

В этом году инфляция потребительских цен в Латвии составит около 3%, а в следующем году она могла бы составить около 2,5%, прогнозирует экономист.

Согласно информации, опубликованной Центральным статистическим управлением, в августе потребительские цены в Латвии выросли на 3,2% по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с июлем этого года потребительские цены увеличились на 0,2%. Знаковым является то, что это первый раз с 2007 года, когда по сравнению с предыдущим месяцем в августе в Латвии выросли потребительские цены, подчеркнул Аболиньш.

В августе самое большое влияние на потребительские цены в Латвии оказал рост тарифа на теплоэнергию в Риге на 16,9%, в результате чего цены на теплоэнергию в Латвии выросли на 6,4%, что повысило общий уровень потребительских цен на 0,2%.

Однако пока это чисто математический прирост цен, который жители Латвии ощутят только с началом отопительного сезона, указал экономист.

Кроме того, в августе продолжался рост цен на продовольственные товары, и это во многом связано с внешними факторами, рассказал Аболиньш. С конца прошлого года цены на продукты питания в мире выросли на 5,1%, а цены на продукты в Латвии в августе по сравнению с предыдущим годом - на 5,2%.

Существеннее всего среди продуктов питания в августе выросли цены на овощи, стоимость которых увеличилась на 28,9%. Настолько же резкий рост цен на овощи в этом году зафиксирован как в Литве, так и в Эстонии, а также в других странах Восточной Европы.

Кроме того, в августе на 5,1% выросли цены на мясо, что хотя бы частично может быть связано с быстрым распространением африканской чумы свиней в Азии.