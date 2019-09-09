Вт, 10.09.2019
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У берегов США перевернулся грузовой корабль: пропали четыре члена экипажа

ФОТО: AP/Scanpix

На минувших выходных у юго-восточного побережья США перевернулся грузовой корабль. После несчастного случая без вести пропали четыре члена экипажа, сообщает CNN.

Сигнал тревоги с корабля Golden Ray поступил рано утром воскресенье, 8 сентября, сообщает Береговая охрана США. 

Судно, которое находилось в примерно 130 километрах от Саванны (город в штате Джорджия), опасно накренилось на бок. В конце концов корабль перевернулся. 

На место происшествия прибыли сотрудники Береговой охраны, которые спасли 20 членов экипажа. 

Еще четыре члена экипажа, которые находились в машинном отделении, пропали без вести. Все пропавшие являются гражданами Южной Кореи. 

После того, как судно перевернулось, на нем возник пожар, который осложнил проведение спасательных работ. 

Пока неизвестно, что вызвало несчастный случай. Корабль принадлежит южно-корейскому предприятию Hyundai Glovis.

Галерея: перевернувшийся корабль Golden Ray

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