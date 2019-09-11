"Пожарище!": Анна Седокова снялась в провокационной фотосессии в стиле БДСМ

"По крайней мере, для меня это больше, чем просто красивые фотографии, это уверенность в себе, как в женщине, это наша энергия, сексуальность. Ты не можешь быть удовлетворённой собой, если осуждаешь проявление сексуальности у себя и других. Это естественно, и в этом наша сила, в женственности", - написала Анна.