"Пожарище!": Анна Седокова снялась в провокационной фотосессии в стиле БДСМ

Российская исполнительница Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram невероятно провокационные снимки в БДСМ-образах.
Фотосессия была сделана для нового номера издания Playboy Russia, в котором обложку украсила бывшая солистка "ВИА Гра".
"По крайней мере, для меня это больше, чем просто красивые фотографии, это уверенность в себе, как в женщине, это наша энергия, сексуальность. Ты не можешь быть удовлетворённой собой, если осуждаешь проявление сексуальности у себя и других. Это естественно, и в этом наша сила, в женственности", - написала Анна.
Она также призвала девушек не стесняться и делать такие фотосессии.
"Даже просто для себя. Пускай эти снимки будут запрятаны глубоко в шкафу, и когда ты почувствуешь себя некрасивой, неженственной - ты достанешь их и увидишь, как ты прекрасна и какой ты можешь быть", - подчеркнула она.
На певице был надет костюм из латекса, колготки в крупную сетку. На другом снимке Седокова и вовсе лежит в невероятно смелой позе. Снимки вышли столь пикантными, что возможно понять, если ли на Анне нижнее белье. Интимное место артистки прикрывала черная перчатка.
Фотография собрала около 146 тысяч лайков и 1,6 комментариев. Подписчики исполнительницы были шокированы смелостью и откровенной сексуальностью певицы.
"Пожарище!", "Бомба", "О, Господи", "Боже, ну просто идеал женской красоты", "Невероятная", "Красивая", "Космос", - восторгались снимками поклонники звезды.
Напомним, Анне Седоковой приписывают возможный роман с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Кроме того, супруга Тиммы высказалась резко о любовнице мужа. Она намекнула, что знает личность этой женщины.