Примерно 200 солдат из девяти разных государств, четыре гаубицы M777, три 120-миллиметровых миномета и жуткий шум. Такое зрелище мы, портал TVNET, наблюдали в пятницу, 6 сентября, когда в ранний утренний час поехали смотреть на артиллерийные учения Gangster Prime расширенной группы НАТО.

Целью учений было усовершенствование навыка стрельбы непрямой наводкой и достижения большей координации между военным, разговаривающими на разных языках и принадлежащими к разным культурам.

Вкратце об окрестностях учений

Как и многие другие из разворачивающихся на территории Латвии военных маневров, эти учения также проходили на Адажском полигоне. Уже при въезде на территорию, на которой размещены подготовленные для стрельбы оружия, мы увидели, что гаубицы и минометы поставлены в единый ряд на сравнительно плоской местности. Как нам рассказал лейтенант армии Испании Алехандро Коладо, эта местность является самой лучшей для обеспечения деятельности минометов. В ней лучше всего реализовывать главную функции этого оружия - поддерживать маневры пехотинцев на маленьком расстоянии.

Видео: Учения Gangster Prime

Хотели подойти к артиллерии и рассмотреть ее крупным планом, однако ожидавший нас солдат заявил, что ради собственной безопасности лучше остаться сзади, на склоне небольшого холма.

Так мы и остались вместе с поддерживающими военными и техникой, обеспечивающей функцию первой помощи. Однако, в ходе этого условного наблюдения со стороны мы совсем не чувствовали себя помещенными в тепличные условия.

Об этом ощущении позаботилась мощность оружия, в полном и пугающем волшебстве которого мы насладились следующими моментами.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вкратце об использованной технике

Командир боевой группы расширенного присутствия НАТО Эндрю Кар указал, что, уже упомянутые 155-миллиметровые гаубицы M777 способны стрелять на расстояние в 25 километров, если они оснащены стандартными боеприпасами.

В свою очередь, если используются управляемые боеприпасы, как это было в Афганистане, тогда это оружие может выстрелить и на расстояние в 30 километров.

К тому же гаубицы можно было бы использовать в разных обстоятельствах боя. Они одинаково эффективны и для зажатия пехоты, и для уничтожения военной техники, заявил Кар.

Не менее впечатляющей нам показалась скорость выстрела гаубиц. Обычно за минуту выстреливается около трех снарядов. Однако эту скорость можно и увеличить. Правда, стволы становятся намного более горячими и уменьшается долгосрочность пушек.

По этой причине, артиллеристам не нравится выстреливать больше, чем по три снаряда в минуту длительное время, отметил Кар.

Говоря о минометах, они могут выстрелить на расстояние в почти восемь километров, указал лейтенант Алехандро Коладо. Скорость их выстрела гораздо быстрее гаубиц и может достичь шести снарядов в минуту.

Кроме того, эти минометы являются сравнительно мобильными, поскольку их размещают в бронетранспортерах. Наконец, упомянутое оружие очень легко использовать из-за их простого механизма. Даже если в миномете застрял снаряд, эту проблему можно быстро решить.

Мы также спросили Кара о возможностях обеспечить артиллерию информацией о целях стрельбы. Он ответил, что одним из вариантов является использование самолетов, однако в учениях был применен другой метод.

В местах для стрельбы на расстоянии в примерно семь километров находились наблюдатели, которые вызывали артиллерийский огонь в конкретных местах. Они посредством радио передали необходимую информацию командному пункту, где с помощью компьютера были вычислены необходимые для стрельбы углы. После эта информация была передана артиллеристам.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вкратце о нашем опыте

Уже перед началом стрельбы нам выделили затычки для ушей. После этого я понял, что они были очень полезными.

Шум на самом деле был страшный, и я впервые пережил момент, когда звук можно было не только услышать, но и почувствовать всем своим телом.

В этом случае говорю о звуковых волнах, которые как будто очень хотели перетрясти все мои внутренние органы.

В один миг я немного рассмешил стоящего рядом военного НАТО, поскольку я пытался помочь затычкам впитать звук, заткнув уши пальцами. Он просто вежливо указал, что могу их вынуть из ушей, поскольку от пальцев просто не было абсолютно никакой пользы.

В этот момент я вспомнил друга своего отца в Марокко, у которого в возрасте 50 лет были знатные проблемы со слухом только потому, что в свое время он был артиллеристом и воевал в пустыне Сахара.

Признаюсь, что стволы пушек, которые выпускали пламя и дым, со стороны выглядели и очень впечатляюще, и весьма устрашающе.

Каждые 30 секунд Адажский полигон встряхивал оркестр инструментов смерти, который на поле боя стирает жизни и приносит страдания.

Поймал себя на мысли о том, что в условиях современной войны я не хотел бы быть пехотинцем, который в открытой местности вынужден сталкиваться с таким обстрелом. Думаю о том, какие же чувства испытывает человек, когда находится рядом с местом взрыва снаряда.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сравнительно интересной показалась взаимная координация сил НАТО. Казалось, что участники учений выполняют уже ранее упомянутую задачу - добиться того, чтобы представители разных культур и носителями отличающихся друг от друга языков вместе работали эффективнее.

Так вышло, поскольку, несмотря на языковые различия, они все говорят на языке артиллерии и воздуха, подчеркнул Кар.

Скорее всего, майор выразил мнение, что специфика используемой артиллерии не настолько сильно отличается среди стран НАТО, чтобы у солдат появились значительные трудности понимания того, как сотрудничать даже в условиях ограниченной коммуникации.

Единство сил НАТО и взаимную совместимость в какой-то мере продемонстрировал и жест братства после окончания обстрела.

Все участники учений, в независимости от своей этнической принадлежности, собрались для общей фотографии в небольшой арке из пушек и пригласили журналистов также присоединиться к ним. Однако, большинству из нас в тот момент казалось, что в первую очередь эти учения представляют собой приключение вовлеченных в них военных, а мы были лишь наблюдателями этого мероприятия. Поэтому мы решили ими и остаться.

Основные результаты и выводы

Основываясь на предоставленной наблюдателями информации, артиллерия была очень точной. Причиной этому послужил тот факт, что стрельба проходила медленнее, чем обычно, и артиллеристы посвятили дополнительное время необходимым расчетам, сообщил Кар.

Наши наблюдения также оказались точными, и артиллеристы на самом дели были способны хорошо работать вместе. Правда, Кар признал, что определенный языковой барьер чувствовался.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Меня немного удивило и сказанное Каром, и упомянутое Коладо о численности используемой артиллерии в Латвии в случае военной конфронтации.

Было отмечено, что в Латвии пока размещены три 120-миллиметровых миномета на бронетранспортерах и четыре гаубицы M777.

Мне это число показалось чрезвычайно маленьким и заставило думать о том, достаточно ли хорошо мы защищены от внешней агрессии.

Однако, здесь стоит брать во внимание тот факт, что военное руководство НАТО три страны Балтии и Польшу видит как единый военный округ. Поэтому напрашивается мысль, что мы полагаемся на то, что в случае проблем в Латвию могут быть высланы дополнительные силы из соседних стран.

Позже было бы возможно привлечь и дополнительные силы НАТО из более дальних мест.

В заключении хочется сказать, что Gangster prime оставили достаточно грандиозное впечатление. Продемонстрированные пушки были действительно внушительными и вселяли определенный страх. Интересно было и понаблюдать за попытками солдат работать сообща, несмотря на языковой барьер.

Уже снова приходится делать вывод, что учения такого типа проводятся не только для улучшения готовности солдат к войне. Они служат и как отличная платформа для публичности самой армии и страны, которую она представляет.

Нехотя сам задумался о том, что намного сложнее представить вещи, из-за которых присутствие НАТО не пошло бы Латвии на пользу. В этом контексте интересно было бы побывать на другой стороне фронта - на российских военных учениях. Там могли бы властвовать совершенно другие ощущения и касательно НАТО, и способностей самой России.