Министр: уже сегодня будет предложено решение проблемы с вывозом отходов в Риге

По его словам, нет гарантии, что в Риге в субботу после полуночи не начнут образовываться горы мусора, однако обязанность самоуправления и возглавляемого им министерства состоит в том, чтобы этого не произошло, и, по крайней мере со стороны министерства, будет сделано все возможное.

Пуце подчеркнул, что в этой ситуации необходимо специфическое решение конкретно для этого случая, потому что, даже если столичному самоуправлению удастся за короткое время найти предприятия, которые с 15 сентября будут готовы хотя бы на время взять на себя вывоз отходов из столицы, у жителей столицы не будет достаточно времени, чтобы заключить договоры с этими компаниями.

Министр сообщил, что еще на прошлой неделе VARAM интересовалось у Рижской думы, какое решение она будет готова предложить в случае, если Совет по конкуренции (СК) запретит предприятию по вывозу мусора Tīrīga заключать договоры с рижанами, но "никаких планов там не было".

СК объявил о своем решении вчера, а сегодня более подробно разъяснит его на пресс-брифинге.

По итогам конкурса Tīrīga должна была обеспечивать утилизацию отходов в Риге в течение 20 лет.

Публичным партнером Tīrīga является предприятие Getliņi EKO, которое обеспечивает надзор за проектом публично-частного партнерства и площадки для хранения мусора. Частным партнером Tīrīga является CREB Riga, которое основали для участия в конкурсе две компании - Clean R и Eco Baltia vide.

В начале июня Getliņi EKO и CREB Riga зарегистрировали в регистре предприятий компанию Rīgas vides pakalpojumi, которая позже сменила название на Tīrīga.

СК считает, что Clean R и Eco Baltia vide должны были сообщить об объединении. Председатель Рижской думы подтвердил, что СК применил временное урегулирование к сотрудничеству с Tīrīga.

"СК обязал нас немедленно, но не позже чем до 17 сентября отозвать заключенные с Tīrīga договоры об утилизации отходов с жителями. СК предлагает нам продолжить сотрудничество с четырьмя операторами, которые занимались вывозом отходов ранее, и теоретически это хорошее предложение, но юристы думы пока говорят, что нормативные акты не допускают такого решения", - сказал мэр столицы Олег Буров.

На вопрос, будет ли обжаловано решение СК о временном урегулировании, Буров ответил утвердительно, добавив, что сначала надо уладить технические вопросы, чтобы обеспечить непрерывность вывоза мусора.

Уже в апреле представители СК заявляли, что Рижская дума была предупреждена о рисках заключения договора на основе частно-публичного партнерства на такой долгий срок, как 20 лет.