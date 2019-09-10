4 знака Зодиака, жизнь которых изменится к лучшему осенью 2019 года

Лев

У Львов важной датой станет 3 октября. Примерно в это время жизнь рожденных под знаком Льва пойдет в гору. Наладятся отношения с семьей, с коллегами, второй половинкой. Придет гармония в амурной сфере, поэтому искать любовь будет гораздо проще.

Плутон в этот день избавится от ретроградности, поэтому жизнь Львов начнет походить на белую полосу. Уйдут печали, тревоги, появятся люди, на которых можно положиться.

Преодоление проблем станет более простым, исчезнут многие непредсказуемые факторы, которые заставляли Львов нервничать и переживать попусту.

Начиная со второго месяца, осень будет обретать позитивный смысл.

Весы

У Весов 18 сентября произойдет перемена в раскладе: Сатурн перестанет быть ретроградным. Это большое событие для представителей данного знака, поскольку эта планета находилась в состоянии обратного движения несколько месяцев.

Это изменение приведет к позитивным переменам:

Весы смогут обрести новую мотивацию, непредвиденные проблемы перестанут беспокоить их с той же частотой. Жизнь станет более стабильной, а работа - продуктивной.

В любви тоже произойдет расцвет чувств.

В целом осень для Весов окажется приятным временем обновления, а вовсе не увядания.

Водолей

У Водолеев изменится практически все, начиная с обострения творческих способностей и заканчивая общей энергетикой.

Этим людям нужно лишь опасаться общения с неприятными личностями и людьми с плохой энергетикой, научившись их распознавать.

Осень 2019 года Водолеям принесет много позитива, удачи и энергии. Представители этого знака Зодиака станут более напористыми, страстными, решительными и смелыми.

Отчасти причиной того является Сатурн, который избавится от ретроградности, но другие планеты тоже периодически станут оказывать позитивное действие на Водолеев. Без внимания свыше эти люди не останутся.

Рыбы

Еще позитивные изменения этой осенью ожидают Рыб. Представители стихии Воды в целом почувствуют себя достаточно комфортно осенью 2019 года, но у Рыб будет больше изменений, нежели у Раков или Скорпионов. Во-первых,

Рыбы смогут завершить ненужные и изжившие себя отношения. Им улыбнется удача в любви, поэтому многим из них удастся найти вторую половинку.