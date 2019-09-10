В Латвии выпущен уникальный шоколад

Первое официальное представление инновационной линейки состоялось на выставке Riga Food 2019. В ближайшее время продукцию можно будет приобрести в крупнейших торговых сетях Латвии.

На витринах выставочного стенда Pobeda Confectionery партнеры и потенциальные клиенты увидели сразу несколько новинок, созданных с идей о вкусных и здоровых шоколадных десертах. Главной сенсацией экспозиции предприятия стала особая разработка Pobeda Confectionery – линейка шоколада Charged с функциональными добавками, специально разработанными для фабрики ведущими международными научно-производственными компаниями Германии (Gelita), Франции (Nexira) и Нидерландов (DSM).

Команда экспертов, исследователей и технологов-разработчиков Pobeda Confectionery постоянно создает собственные рецепты и осваивает новые методы приготовления шоколадных десертов. Сама же идея обогатить шоколад дополнительными витаминами, принадлежит председателю правления Pobeda Confectionery, Ольге Муравьевой.

"Я столкнулась с проблемой нехватки у детей витаминов, особенно в осенне-зимний период. Дети часто болели, а таблетки принимать хотели далеко не всегда. Поэтому я решила интегрировать премикс для иммунитета в шоколад. Со своей идеей я обратилась к представителям голландской компании. Разработка продукта длилась два года, и когда затем мы начали тестировать продукт, отдали его на исследования в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", а также во Всероссийский научно-исследовательский институт кондитерской промышленности, чтобы получить свидетельство о регистрации. В процессе выяснилось, что таких продуктов ранее в шоколадной группе не существовало. Тестированием наших продуктов занималась международная лаборатория STANDARD DIALOG. В результате исследований действие всех активных компонентов линейки Charged было подтверждено и документально заверено", – рассказала она.

Шоколад Charged Sport разработан для спортсменов, физически активных людей. Премикс ViNitrox TM, входящий в его состав – уникальная синергетическая комбинация полифенолов, многократно усиливающая выносливость и снижающая усталость от интенсивных тренировок.

Клиническое исследование компании Nexira с участием 50 спортсменов в возрасте 25-45 лет показало, что при интенсивных тренировках прием 500 мг / день ViNitrox TM улучшает физические возможности увеличивает время тренировки на 10% и снижает уровень усталости на 13%.

ФОТО: Пресс-фото

Charged Slim & Fit – шоколад без сахара со стевией содержит инновационный пищевой̆ премикс ID-alG TM, высококлассный̆ экстракт бурых морских водорослей̆ (Ascophyllumnodusum). Клинические исследования, проведенные с ID-alG TM, подтверждают его действенность при коррекции веса.

В шоколад Easy Steps включены пищевые премиксы Quali®– B (витамин B1, В2, В6) и Quali®– E, P, C (витамины Е, Р, С). Первый обладает венотонизирующим эффектом, и способствует нормализации венозного кровотока. Используется для восстановления функциональной активности сосудов. Снижает отёчность ног. Второй способствует укреплению стенок сосудов.

Шоколад Charged Energy содержит энергетический премикс Quali- Blends с L-Таурином. Он поддерживает нормальный обмен веществ, стабилизацию артериального давления, сжигание жиров, контроль уровня холестерина в крови, а также нормальную работу мозга и нервной системы. Продукт также обогащен экстрактами элеутерококка и зеленого чая.

Благодаря коллагеновому пептиду в премиксе VERISOL, входящему в состав шоколада Charged Lifting, употребление этого шоколада положительно влияет на эластичность кожи, повышая естественную выработку коллагена и стимулируя естественное воспроизводство эластина. Клинические исследования подтверждают уменьшение морщин после 4 недель применения.

В шоколаде Charged Immunity содержатся премиксы Quali®-A (витамин A), Quali®-C (витамин C), Quali®-D (витамин D3) и Quali®-E (витамин Е). Кроме того, в состав шоколада включены медь, селен и цинк. 100 г шоколада Charged Immunity содержит 45 мг премикса "Иммунитет", обеспечивающего 15% средней суточной потребности взрослого человека в витаминах и минеральных веществах согласно стандартам ТР ТС 022/2011.

В линейке шоколада без сахара представлены следующие виды: молочный, темный и горький. Для производства этого шоколада используется натуральный заменитель сахара – стевия (медовая трава) и натуральный пребиотик инулин – природный полисахарид, который стимулирует пищеварение, восстанавливает микрофлору кишечника, нормализует сахар в крови.

ФОТО: Пресс-фото