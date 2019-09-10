Крупнейшие вузы готовы обсуждать изменения в модели управления

Как заявил проректор РТУ по развитию Артур Зепс, университет открыт для дискуссий об изменении модели управления, но сама проблема шире и касается нормативных актов, занятости преподавателей, финансирования и других факторов.

Университет хотел бы, чтобы партии, министерства и депутаты периодически пересматривали финансирование вузов, а также нормативные акты. Если назначить советы в вузах, работа станет эффективнее, но потребуются дополнительные ресурсы.

По словам Зепса, нужен отдельный закон, который регулировал бы деятельность ЛУ, РТУ, РУС и, возможно, Латвийского сельскохозяйственного университета, и в этом законе должно быть оговорено, что такое надзорный совет. В советы вузов могли бы входить, например, пять представителей вуза, пять предпринимателей и представитель студентов, но туда нельзя назначать политиков.

Проректор ЛУ Ина Друвиете заявила, что вуз участвует в дискуссиях об изменении модели управления и подал свои предложения, но пока слышит только общие фразы, без конкретных аргументов и указаний. Она считает, что вузы должны сохранить автономность научного и учебного процессов.

По словам руководителя РУС по общественным отношениям Иевы Норы Гедини, в дискуссиях об изменении модели управления вузами должны обязательно участвовать вузы, студенты и работодатели. Нынешняя модель, когда ректора выбирают работники и студенты вуза, демократична, и ее следует сохранить.