"Мусорный кризис": Пуце предложил объявить в Риге чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение - особый правовой режим, во время которого правительство имеет право ограничивать права и свободы местных органов власти, а также наложить на них дополнительные обязанности, пояснили в министерстве.

"Чтобы обеспечить постоянный вывоз мусора, не создавать хаос в оказании этих услуг и предотвратить угрозу для окружающей среды и здоровья населения, VARAM будет пристально следить за действиями Рижской думы, временно введя специальное регулирование", - заявили в ведомстве.

Подготовленный VARAM проект распоряжения предусматривает поручить Рижской думе до пятницы, 13 сентября, предварительно согласовав с министерством требования к претендентам, а затем и результаты, провести процедуру переговоров в соответствии с предусмотренными законом о государственных закупках непредвиденными чрезвычайными обстоятельствами.

Рижская дума должна обеспечить, чтобы выбранные по итогам процедуры переговоров предприятия по вывозу отходов начиная с 15 сентября, когда договоры прежних операторов утратят силу, производили вывоз мусора на всей административной территории самоуправления, независимо от того, есть ли у жителей договоры с предприятиями, выбранными в результате процедуры переговоров. В свою очередь рижанам будет дан переходный период до 10 октября для заключения договоров с новыми поставщиками услуг.

Кроме того, дума должны гарантировать, что до заключения договора с выбранными в результате процедуры переговоров предприятиями по вывозу отходов плата за эту услугу будет применяться в соответствии с фактически вывезенным объемом отходов. Тариф за вывоз мусора должна утвердить Рижская дума.

VARAM также указывает, что дума немедленно должна обеспечить жителям доступную, объективную и исчерпывающую информацию о том, как в дальнейшем будет осуществляться вывоз отходов на административной территории города.

В министерстве заявили, что, несмотря на неоднократные запросы, Рижская дума до сих пор не представила план действий в кризисной ситуации. С учетом решения Совета по конкуренции (СК) не разрешать Tīrīga заключать договор с рижанами о вывозе мусора, министерство считает необходимым усилить надзор за деятельностью самоуправления.

После заседания правительства глава ведомства Юрис Пуце ответит на вопросы представителей средств массовой информации.

Как сообщалось, по итогам конкурса предприятие Tīrīga должно было обеспечивать утилизацию отходов в Риге в течение 20 лет.

Публичным партнером Tīrīga является предприятие Getliņi EKO, которое обеспечивает надзор за проектом публично-частного партнерства и площадки для хранения мусора. Частным партнером Tīrīga является CREB Riga, которое основали для участия в конкурсе две компании - Clean R и Eco Baltia vide.

В начале июня Getliņi EKO и CREB Riga зарегистрировали в регистре предприятий компанию Rīgas vides pakalpojumi, которая позже сменила название на Tīrīga. СК считает, что Clean R и Eco Baltia vide должны были сообщить об объединении.

Председатель Рижской думы Олег Буров подтвердил, что СК применил временное урегулирование к сотрудничеству с Tīrīga.

"СК обязал нас немедленно, но не позже чем до 17 сентября отозвать заключенные с Tīrīga договоры об утилизации отходов с жителями. СК предлагает нам продолжить сотрудничество с четырьмя операторами, которые занимались вывозом отходов ранее, и теоретически это хорошее предложение, но юристы думы пока говорят, что нормативные акты не допускают такого решения", - сказал ранее мэр столицы.

На вопрос, будет ли обжаловано решение СК о временном урегулировании, Буров ответил утвердительно, добавив, что сначала надо уладить технические вопросы, чтобы обеспечить непрерывность вывоза мусора.

Уже в апреле представители СК заявляли, что Рижская дума была предупреждена о рисках заключения договора на основе частно-публичного партнерства на такой долгий срок, как 20 лет.