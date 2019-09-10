Мистика улицы Бривибас: деревья начали сбрасывать листья еще до начала осени

Уже в начале августа деревья, расположенные по краям улицы Бривибас, начали сбрасывать листья, хотя погода об осенней прохладе пока не свидетельствует. А конце лета листья растущих на улице Бривибас деревьев стали коричневыми, хрупкими, скукожились и даже начали опадать. Передача Bez Tabu выяснила, что способствовало этому явлению.
Плохое состояние деревьев заметили местные жители и прохожие. Доктор биологических наук Гунта Чекстере указывает, что, скорее всего, в критическом состоянии лип скорее всего виновна соль, которую без особой экономии зимой и весной сыплют как на тротуары, так и на проезжую часть. В дальнейшей, с дождями эта соль доходит до корней растений.
Несмотря на эту проблему, департамент сообщения Рижской думы не собирается ограничивать использование соли в зимние месяца - это самые дешевый и эффективный способ борьбы со скользкими улицами. В свою очередь жилищный департамент Риги винит в повреждении деревьев строительство велодорожки и недавнюю реконструкцию улицы Бривибас.
Подробнее смотрите на видео (на латышском языке):