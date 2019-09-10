Мистика улицы Бривибас: деревья начали сбрасывать листья еще до начала осени

Плохое состояние деревьев заметили местные жители и прохожие. Доктор биологических наук Гунта Чекстере указывает, что, скорее всего, в критическом состоянии лип скорее всего виновна соль, которую без особой экономии зимой и весной сыплют как на тротуары, так и на проезжую часть. В дальнейшей, с дождями эта соль доходит до корней растений.