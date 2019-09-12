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Анкипанс против Знарка: Рижское "Динамо" встречается с московским "Спартаком"

Якоб Берглунд

ФОТО: Raimonds Volonts / dinamoriga.lv

Сегодня вечером рижское "Динамо" проведёт выездной матч против московского "Спартака". Начало игры в 19:30 по латвийскому времени.

Команды уже встречались между собой в этом сезоне - "Спартак" был первым соперником "Динамо" и приезжал в Ригу 2 сентября. Тогда подопечные Гирта Анкипанса сумели одержать победу над "красно-белыми" благодаря голам новых игроков (2:1).

После этого "Динамо" уверенно одержало победу над "Торпедо" (3:0), а затем отправилось на выездную серию матчей, где уже было не так гладко. Сначала рижане были разбиты в Хельсинки (7:2), а затем уступили "Нефтехимику" (3:0). Выездной матч против "Спартака" станет завершающим в этой выездной серии игр.

По возвращении домой "Динамо" ожидает два матча в "Арене Рига" - 16 сентября против "Амура" и 18 сентября против "Локомотива".

Что касается московского "Спартака", то подопечные Олега Знарка после поражения от рижского "Динамо" одержали выездную победу на ярославским "Локомотивом" (5:2), а затем дважды потерпели поражения - от московского "Динамо" (3:2) и минского "Динамо" (5:4). 

Добавим, что московский "Спартак" и рижское "Динамо" встречались между собой 29 раз - 17 раз сильнее оказывались латвийские хоккеисты, а 12 раз побеждали россияне. 

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