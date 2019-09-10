Шумахера тайно госпитализировали в парижскую клинику

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер перевезён из Швейцарии в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду для лечения стволовыми клетками. Об этом сообщает местная газета Le Parisien.
Сообщается, что Шумахера доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на машине скорой помощи со швейцарскими номерами. Агентству AFP не удалось добиться подтверждения этой информации, но в распоряжении агентства находится информация, что Шумахер находится в сопровождении хирурга-кардиолога Филиппа Менаше, который является специалистом по лечению сердечной недостаточности.
Le Parisien также сообщает, что носилки с немцем были покрыты чехлом, которые скрывали его лицо и тело, а гонщика сопровождала группа людей из примерно десяти человек. Ожидается, что процедуры по введению стволовых клеток начнутся во вторник, а уже в среду он покинет госпиталь.
Напомним, что Шумахер получил травму головы на горнолыжном курорте в декабре 2013 года. С тех пор поступало очень много слухов касательно здоровья немецкого спортсмена, но достоверной информации на счёт здоровья Михаэля нет.