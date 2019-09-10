Вт, 10.09.2019
Женщины вспоминают, что еще лет 10 назад электричество в Грузии было редкостью. "Новый год встречали при свечах. Учились тоже. Саакашвили привел все в порядок. До него пенсия была 30 лари (10 евро), теперь 200 лари (100 евро). Сильно поднял экономику. Он придет снова, так он говорит". Янис Вингрис, журналист TVNET

В Одни Ворота: Результаты US Open и завещание Роналду
Подкаст Radio SWH+

US Open

ФОТО: AFP/SCANPIX

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

В этом выпуске:

  • 19-я победа Рафаэля Надаля на турнирах "Большого шлема".
  • 19-летняя чемпионка женского турнира Бьянка Андрееску вошла в историю, став первой победительницей в возрасте до 20 лет после Марии Шараповой в 2006 году.
  • Даниил Медведев стал идеальным антагонистом турнира, сначала заставив публику ненавидеть, а после финала искренне рукоплескать ему.
  • Серена Уильямс удивила самым большим в истории временным интервалом между первым и последним на данный момент финалами турниров "Большого шлема".
  • И конечно же легендарный дебют Марата Сафина в роли вероятно лучшего в истории теннисного комментатора.
  • Так же слушайте о неоднозначном старте старте для рижского "Динамо", завещании Криштиану Роналду, интересном пункте в контракте Лионеля Месси и многом другом из мира спорта!

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