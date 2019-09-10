В Одни Ворота: Результаты US Open и завещание Роналду
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
В этом выпуске:
- 19-я победа Рафаэля Надаля на турнирах "Большого шлема".
- 19-летняя чемпионка женского турнира Бьянка Андрееску вошла в историю, став первой победительницей в возрасте до 20 лет после Марии Шараповой в 2006 году.
- Даниил Медведев стал идеальным антагонистом турнира, сначала заставив публику ненавидеть, а после финала искренне рукоплескать ему.
- Серена Уильямс удивила самым большим в истории временным интервалом между первым и последним на данный момент финалами турниров "Большого шлема".
- И конечно же легендарный дебют Марата Сафина в роли вероятно лучшего в истории теннисного комментатора.
- Так же слушайте о неоднозначном старте старте для рижского "Динамо", завещании Криштиану Роналду, интересном пункте в контракте Лионеля Месси и многом другом из мира спорта!