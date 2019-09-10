Вт, 10.09.2019
Я еще много услышу об экс-президенте Грузии. Все взгляды совершенно противоположные - от абсолютного поклонения до абсолютной ненависти. Сейчас руководителем страны является миллиардер Бидзина Иванишвили. По словам семьи Мадоны, главное, чтобы был мир и люди не голодали. Янис Вингрис, журналист TVNET

В результате стрельбы в Нидерландах погибли три человека

ФОТО: EPA/Scanpix

В результате стрельбы в нидерландском городе Дордрехте в понедельник вечером были убиты люди, а еще один человек получит тяжелые ранения, сообщает ВВС.

Как свидетельствует информация газеты De Telegraaf, стрельбу устроил полицейский и для этого у него были личные мотивы. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Газета также сообщает, что полицейский является одним из погибших - он покончил с собой.

В свою очередь газета BN DeStem сообщает, что полицейский застрелил бывшую супругу и дочь в возрасте восьми и 12 лет. Пара развелась, но по-прежнему жила вместе.

Полиция Нидерландов более подробной информации о произошедшем не предоставила.

На месте происшествия работают следователи.

Дордтерх находится примерно в 20 километрах от Роттердама, в нем живут около 120 000 жителей.

Галерея: Стрельба в Нилерландах

Читать также

Актуально

НАВЕРХ