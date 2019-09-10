В результате стрельбы в Нидерландах погибли три человека

Как свидетельствует информация газеты De Telegraaf, стрельбу устроил полицейский и для этого у него были личные мотивы. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Газета также сообщает, что полицейский является одним из погибших - он покончил с собой.

В свою очередь газета BN DeStem сообщает, что полицейский застрелил бывшую супругу и дочь в возрасте восьми и 12 лет. Пара развелась, но по-прежнему жила вместе.

Полиция Нидерландов более подробной информации о произошедшем не предоставила.

На месте происшествия работают следователи.

Дордтерх находится примерно в 20 километрах от Роттердама, в нем живут около 120 000 жителей.