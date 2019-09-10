В результате стрельбы в Нидерландах погибли три человека

В результате стрельбы в нидерландском городе Дордрехте в понедельник вечером были убиты люди, а еще один человек получит тяжелые ранения, сообщает ВВС.
Как свидетельствует информация газеты De Telegraaf, стрельбу устроил полицейский и для этого у него были личные мотивы. Однако официального подтверждения этой информации нет.
Газета также сообщает, что полицейский является одним из погибших - он покончил с собой.
В свою очередь газета BN DeStem сообщает, что полицейский застрелил бывшую супругу и дочь в возрасте восьми и 12 лет. Пара развелась, но по-прежнему жила вместе.
Полиция Нидерландов более подробной информации о произошедшем не предоставила.
На месте происшествия работают следователи.
Дордтерх находится примерно в 20 километрах от Роттердама, в нем живут около 120 000 жителей.
Галерея: Стрельба в Нилерландах