Вт, 10.09.2019
Квартиры в новостройках раскупили в основном украинцы и турки. У самих грузин таких денег нет. Война в Украине дала чиновникам возможность заработать. Затем они приезжают сюда и покупают квартиры для новых проектов. В Грузии легко начать бизнес. Там нет СГД, который отслеживал бы налоговые платежи или что-то подобное. Янис Вингрис, журналист TVNET

Видео: 18-летний Каапо Какко забил фантастический гол

ФОТО: EPA/Scanpix

Молодой финский нападающий Каапо Какко был звездой на чемпионате мира по хоккею в Словакии, а теперь забросил невероятную шайбу на предсезонном турнире новичков в НХЛ.

18-летний Какко из "Нью-Йорк Рейнджерс" забросил победную шайбу в матче против "Миннесоты Уайлд". Кроме того, хоккеист в этом матче сделал три результативные передачи. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу "Рейнджерс".

Каапо Какко забил гол в дополнительно время - дважды объехал вокруг ворот и воткнул шайбу в сетку. Ранее он подписал трёхлетний контракт новичка с клубом из Нью-Йорка.

Напомним, что Какко ярко проявил себя на чемпионате мира, где в 10 матчах забил 6 голов и стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство.

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