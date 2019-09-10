Видео: 18-летний Каапо Какко забил фантастический гол

18-летний Какко из "Нью-Йорк Рейнджерс" забросил победную шайбу в матче против "Миннесоты Уайлд". Кроме того, хоккеист в этом матче сделал три результативные передачи. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу "Рейнджерс".

Каапо Какко забил гол в дополнительно время - дважды объехал вокруг ворот и воткнул шайбу в сетку. Ранее он подписал трёхлетний контракт новичка с клубом из Нью-Йорка.