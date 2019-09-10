Видео: 18-летний Каапо Какко забил фантастический гол

Молодой финский нападающий Каапо Какко был звездой на чемпионате мира по хоккею в Словакии, а теперь забросил невероятную шайбу на предсезонном турнире новичков в НХЛ.
18-летний Какко из "Нью-Йорк Рейнджерс" забросил победную шайбу в матче против "Миннесоты Уайлд". Кроме того, хоккеист в этом матче сделал три результативные передачи. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу "Рейнджерс".
Каапо Какко забил гол в дополнительно время - дважды объехал вокруг ворот и воткнул шайбу в сетку. Ранее он подписал трёхлетний контракт новичка с клубом из Нью-Йорка.
Напомним, что Какко ярко проявил себя на чемпионате мира, где в 10 матчах забил 6 голов и стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство.