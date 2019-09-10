Вт, 10.09.2019
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  • "Потемнело в глазах и потеряла сознание". Российской гимнастке стало плохо во время выступления

"Потемнело в глазах и потеряла сознание". Российской гимнастке стало плохо во время выступления

Александра Солдатова

ФОТО: DIMITAR DILKOFF/AFP/Scanpix

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова потеряла сознание и досрочно завершила выступления на финальном этапе Кубка вызова в Португалии.

Теперь тренерам Солдатовой предстоит решить, успеет ли она восстановиться к новому чемпионату мира, который стартует 17 сентября. Пока поездка российской гимнастки на мировое первенство находится под большим вопросом.

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Что же произошло в Португалии? Сообщается, что 21-летняя Солдатова выиграла многоборье, но затем не вышла на финалы с булавами и лентой. Это при том, что спортсменка была претенденткой на золотую медаль. Личный тренер гимнастки Анна Дьяченко заявила, что Саше стало плохо после одного из упражнений.

"У неё потемнело в глазах, она потеряла сознание, единственным верным решением было прекратить выступление. Решение о том, сможет ли Саша восстановиться к чемпионату мира, должна принять Ирана Александровна Винер-Усманова. Саша старается и делает всё возможное. О том, что Солдатова собирает завершить карьеру, речи не идёт", - сказала "Чемпионату" Дьяченко.

Позже Солдатова в своём Instagram разместила видеообращение, в котором рассказала о своём самочувствии. "Знаю, что многих напугала тем, что снялась, но это были меры предосторожности. Сейчас со мной все отлично, чувствую себя прекрасно", - сказала гимнастка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you so much ❤️❤️❤️

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