Фото: В Даугавпилсе в ходе обыска изъяли сигареты и иностранные медикаменты

Так, в прошлую среду в рамках начатого уголовного процесса в связи с незаконным хранением, перевозкой и реализацией алкогольных напитков и табачных изделий пограничники, проводя проверку оперативной информации в сотрудничестве с кинологом с собакой, в Даугавпилсе провели обыски на одном из складов рынка, где нашли большое количество медикаментов иностранного производства и 61 140 сигарет различных акцизных марок и без них вовсе.