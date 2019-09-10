Вт, 10.09.2019
Про Абхазию, откуда Мадона родом, она знает много. "Русские там стоят, вас не пустят. Там все строго стало. Вам нужно приглашение для въезда в Абхазию. Я сама не могу туда попасть, хотя могилы всех моих родственников там. Тогда, в 1992 году, во время первой войны в Абхазии, произошли непонятные вещи. Была ужасная война...". Янис Вингрис, журналист TVNET

Фото: В Даугавпилсе в ходе обыска изъяли сигареты и иностранные медикаменты

ФОТО: Valsts policija

4 сентября этого года в Даугавпилсе сотрудники Госпогранохраны изъяли большое количество иностранных медикаментов и более 60 тысяч контрабандных сигарет.

Так, в прошлую среду в рамках начатого уголовного процесса в связи с незаконным хранением, перевозкой и реализацией алкогольных напитков и табачных изделий пограничники, проводя проверку оперативной информации в сотрудничестве с кинологом с собакой, в Даугавпилсе провели обыски на одном из складов рынка, где нашли большое количество медикаментов иностранного производства и 61 140 сигарет различных акцизных марок и без них вовсе.

ФОТО: Valsts policija

Изъятый товар и материалы уголовного дела переданы для проведения дальнейших процессуальных действий сотрудникам Госполиции.

ФОТО: Valsts policija

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