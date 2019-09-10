В Таллинне водитель автобуса намеренно чуть не сбил мужчину на электросамокате

"8 сентября в 8.55 утра я стоял с электросамокатом на перекрестке улиц в ожидании зеленого сигнала светофора, прямо перед остановкой. Я находился на правой стороне дороги. Рядом со мной остановился автобус 33-го маршрута. Водитель открыл переднюю дверь и сказал по-русски, что я не могу здесь передвигаться - я должен быть на тротуаре, поскольку еду на электросамокате, и что он меня собьет. Фраза звучала не так, что он может меня сбить, а как конкретная угроза. Там не было ситуации, где я проскальзывал бы перед автобусом - я четко находился на перекрестке, перед светофором с правой стороны", - вспоминает ехавший на электросамокате Евгений.

"Я попросил водителя не давить меня и пожелал ему хорошего дня. Когда на светофоре загорелся зеленый свет, я продолжил свой путь прямо. Водитель прибавил ходу, вывернул передо мной и заставил повернуть во избежание столкновения", - продолжает он.

Но и на этом инцидент не завершился. "Я продолжил свой путь и миновал автобус, стоявший в кармане на остановке. Я двигался со скоростью 30-35 км/ч. Улица Сыле - четырехполосная, и в тот момент там было пусто. Поэтому я никак не препятствовал автобусу, да и автобусной полосы на дороге нет. Я ехал со скоростью, с какой в городе едут мопеды, велосипеды или даже автомобили", - утверждает Евгений.

"Водитель практически врезался в меня сзади, счет шел на сантиметры. Потом он проехал мимо меня, прижав к тротуару. Чтобы не попасть под автобус, я прыгнул на газон, и в последний момент выдернул самокат из-под колес автобуса. Все это происходило на скорости 30-35 км/ч. Я считаю, что мне повезло, потому что я много лет ездил на велосипеде и умею обращаться с двухколесными транспортными средствами, так что сумел избежать телесных повреждений в этой ситуации", - считает он.

Водитель автобуса открыл переднюю дверь, вышел из автобуса и наорал на Евгения, брызгая слюной. Евгений счел, что водитель неадекватен, и в целях безопасности ретировался, но известил о произошедшем автобусное предприятие TLT.

Евгений сказал, что в законе о дорожном движении нет ни слова об электросамокатах, и хотя полиция утверждает, что на них следует ехать по обочине, это не дает права водителю автобуса сбивать двухколесное транспортное средство, едущее со скоростью 35 км/ч.

"Речь идет о достойном осуждения случае, когда водитель автобуса нарушил все действующие правила и ценности АО Tallinna Linnatransport. Около тысячи работающих на предприятии водителей автобусов регулярно проходят предусмотренное законом дополнительное обучение, в ходе которого обращается внимание и на обеспечение безопасности пассажиров и других участников движения. В данном случае мы имеем дело со злонамеренным поведением водителя, которым он не только причиняет серьезные проблемы себе, но и портит репутацию других водителей, ежедневно образцово выполняющих свою работу", - сказал глава автобусной службы TLT Меэлис Тарту.

Он подтвердил, что в отношении водителя начато внутреннее расследование, и после выяснения всех обстоятельств случившегося водитель будет наказан. Точное наказание определится позднее, но в худшем случае его может ждать увольнение.

"Мы поговорили с пострадавшим напрямую и приносим ему свои извинения. Заодно мы посоветовали ему обратиться в полицию, чтобы официально зафиксировать нарушения водителя - это поможет избежать повторения подобных случаев в будущем как у нас, так и в других автобусных компаниях", - добавил Тарту.