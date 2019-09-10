Вт, 10.09.2019
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Подросток в России угрожал родителям пистолетом за то, что они заставляли его идти в школу

Оружие. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Подросток в Сургуте (Россия) начал угрожать своим родителям пневматическим пистолетом, когда они отправляли парня в школу. Об этом пишет Znak.com.

До приезда сотрудников правоохранительных органов 16-летний мальчик успел покинуть квартиру, оставив пистолет дома.

В настоящее время сотрудники полиции уже нашли подростка. Как сообщается, при встрече с сотрудниками полиции он вёл себя спокойно.

Как выяснилось, у мальчика диагностировано психологическое заболевание, и он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. К ответственности его привлекать не будут, обвинения не будет предъявлено. 

Как пишет издание, с родителями была проведена разъяснительная беседа.

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