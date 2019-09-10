Подросток в России угрожал родителям пистолетом за то, что они заставляли его идти в школу

В настоящее время сотрудники полиции уже нашли подростка. Как сообщается, при встрече с сотрудниками полиции он вёл себя спокойно.

Как выяснилось, у мальчика диагностировано психологическое заболевание, и он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. К ответственности его привлекать не будут, обвинения не будет предъявлено.