"Опасная зона": В Таллинне людей эвакуировали из многоэтажки

Из многоквартирного дома были эвакуированы люди, в настоящий момент там проходят следственные мероприятия КаПо. В КаПо не раскрыли подробности происходящего.

"Сотрудники КаПо проводят в этом доме следственные мероприятия, и полицейские патрули помогли для обеспечения безопасности людей эвакуировать некоторые квартиры, но в настоящий момент я, к сожалению, в интересах производства не могу вдаваться в подробности. Сейчас важно знать, что опасности для жизни людей нет", - сказал пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп.

Дежурный пресс-секретарь полиции не согласился уточнить, что происходит на месте происшествия, он лишь сказал, что КаПо руководит происходящим, там проводят их следственные мероприятия и поэтому комментарии может дать только пресс-секретарь КаПо.

Находящаяся на месте происшествия репортер Postimees Лооры-Элисабет Лоомп сказала, что, по словам местных жителей, все началось уже в час дня. Эвакуирован целый подъезд, где всего 36 квартир.

По словам местного жителя Алексея, на седьмом этаже нашли бомбу. Ее вывезли из дома, но эвакуированным все же не разрешили вернуться.

Транспорт, предназначенный для транспортировки взрывного устройства. ФОТО: Ardi Truija

По словам местной жительницы Римы, эвакуированным из дома людям разрешают вернуться в сопровождении только для того, чтобы забрать вещи. Ночевать жильцов отправляют к знакомым или в Ыйсмяэский социальный дом. «Опасная зона», - объясняет полиция жильцам.

Житель дома Александр сказал, что один из жильцов собирал в лесу старые вещи и, видимо, у него нашли что-то подозрительное. Может быть, какие-то старые боеприпасы, считает он. По словам Александра, этот мужчина - вежливый и спокойный.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что в настоящий момент неизвестно, как долго будут идти следственные мероприятия. "Управа района Хааберсти готова помочь тем жильцам, которым из-за этого понадобится место для ночевки. Просим всех, кто не может переночевать у родственников и друзей, звонить по номеру 56242925", - сказал старейшина.