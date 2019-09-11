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Роналду забил 4 гола в ворота Литвы и находится в шаге от мирового рекорда

Криштиану Роналду

ФОТО: Reuters/ScanPix

Сборная Португалии по футболу разгромила на выезде Литву в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Матч завершился со счётом 5:1, а главным гером встречи стал Криштиану Роналду, который забил 4 гола.

Роналду открыл счёт на 7-й минуте матча, реализовав 11-метровый удар. На 28-й минуте Витаутас Андрюшкявичюс сумел сравнять счёт, который до перерыва так и не изменился.

Во втором тайме Роналду было уже не остановить и португалец отличился на 61, 65 и 76 минутах, оформив так называемый "покер" (четыре гола за игру). Ещё один гол в концовке встречи забил Вилльям Карвалью.

Отметим, что в четырёх последних матчах за сборную португалец забил восемь голов. Всего на счету 34-летнего Роналду 93 мяча за национальную команду. После этого матча он сократил отставание от лучшего бомбардира национальных команд в истории иранца Али Даеи до 16 мячей - у иранца 109 голов за сборную.

Если покорение этого рекорда ещё впереди, то одно достижение удалось установить уже вчера вечером. Португалец стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы - 25 мячей. Прежний рекорд принадлежал бывшему форварду сборной Ирландии Робби Кину (23 гола).

Видео: Лучшие моменты матча Литва - Португалия

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