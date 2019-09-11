Минздрав не называет больницы, которых коснется оптимизация

Министерство здравоохранения проведет оптимизацию сети больниц и рассмотрит возможность получения государственной помощи для стратегически важных региональных больниц. Однако пока министерство не называет те больницы, которых коснутся изменения. Об этом пишет Neatkarīgā rīta avīze.
Скорее всего, это могут быть больницы второго и третьего уровня.
Сообщение, во вторник, 10 сентября, рассмотренное правительством, содержало анализ данных о количестве обслуженных в больницах пациентов и качестве их обслуживания.
Информация о том, что некоторые больницы не могут обеспечить соответствующий уровню перечень медицинских услуг, появилась еще летом.
В сообщении правительству Минздрав рассматривает, каково число пациентов в больницах в определенные часы рабочих дней и по выходным, однако сообщение не раскрывает конкретных данных о больницах, которые рассматриваются под порядковыми номерами - 1, 2, 3 и тд.