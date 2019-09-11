Минздрав не называет больницы, которых коснется оптимизация

Скорее всего, это могут быть больницы второго и третьего уровня.

Сообщение, во вторник, 10 сентября, рассмотренное правительством, содержало анализ данных о количестве обслуженных в больницах пациентов и качестве их обслуживания.

Информация о том, что некоторые больницы не могут обеспечить соответствующий уровню перечень медицинских услуг, появилась еще летом.