Резное кружево, массивные цепи и другие тренды от Zimmermann, которые вас удивят

На Неделе моды в Нью-Йорке бренд Zimmermann громко заявил о себе будто вырезанными из тонкой бумаги кружевными платьями и "тяжелой артиллерией" в выборе украшений - креативный директор марки Никки Зиммерманн предлагает носить крупные цепи, а вместо традиционной подвески - срез натурального минерала.