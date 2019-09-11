Ср, 11.09.2019
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Резное кружево, массивные цепи и другие тренды от Zimmermann, которые вас удивят
Неделя моды в Нью-Йорке

ФОТО: AFP/SCANPIX

На Неделе моды в Нью-Йорке бренд Zimmermann громко заявил о себе будто вырезанными из тонкой бумаги кружевными платьями и "тяжелой артиллерией" в выборе украшений - креативный директор марки Никки Зиммерманн предлагает носить крупные цепи, а вместо традиционной подвески - срез натурального минерала.

Кроме того, в новой коллекции Zimmermann стоит отметить высокие воротники, гиперобъемные рукава, пояса в виде широких веревок, шелковые сумки-мешочки, а также атласную обувь пастельных оттенков.

ФОТО: EPA/AFP/Scanpix

ФОТО: EPA/AFP/Scanpix

EPA/AFP/Scanpix

ФОТО: EPA/AFP/Scanpix

ФОТО: EPA/AFP/Scanpix

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