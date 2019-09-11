Ср, 11.09.2019
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Вечеринка в заброшенном метро, или Андеграундный шик Tom Ford с неоном и силиконом
Неделя моды в Нью-Йорке

ФОТО: AP/Scanpix

В рамках Недели моды в Нью-Йорке на заброшенной станции метро Bowery Street на Манхэттене прошел показ новой коллекции Tom Ford, в которую вошли неоновые юбки в пол, костюмы с кожаными и атласными пиджаками, а также разноцветные "инопланетные" топы из силикона.

А еще - ультракороткие шорты, шнуровка, атласные кепки, блестящие туфли с шелковыми лентами и остроносые ботильоны на шпильке... Стильно, не правда ли?

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: AP/Scanpix

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