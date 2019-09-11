Вечеринка в заброшенном метро, или Андеграундный шик Tom Ford с неоном и силиконом

В рамках Недели моды в Нью-Йорке на заброшенной станции метро Bowery Street на Манхэттене прошел показ новой коллекции Tom Ford, в которую вошли неоновые юбки в пол, костюмы с кожаными и атласными пиджаками, а также разноцветные "инопланетные" топы из силикона.