Лейбористы хотят организовать второй референдум по Brexit

Уотсон выразил мнение, отличающееся от позиции лидера партии Джереми Корбина. Политик считает, что "нет такой вещи, как хорошая сделка по Brexit".

По словам Уотсона, лейбористам однозначно стоит стоять на том, чтобы Великобритания осталась в ЕС.

"Единственный способ выйти из тупика Brexit раз и навсегда - голосование народа на референдуме. Выборы в парламент могут не разрешить хаос с Brexit", - заявил Уотсон.

"Не существует такой вещи, как хорошая сделка по Brexit, поэтому, я считаю, что нам нужно защищать свою позицию [остаться в ЕС]", - указал заместитель лидера лейбористов.

Он признал, что выборы осенью кажутся неизбежными, однако указал, что это не делает их желанными.

Корбин заявил, что хочет выборы в парламент и после Лейбористская партия организует референдум по Brexit.

В свою очередь в Консервативной партии, лидером которой является премьер-министр Британии Борис Джонсон, утверждают, что лейбористы хотят игнорировать результаты прошедшего в 2016 году референдума по Brexit. По словам консерваторов, общество считает, что выход из ЕС нужно осуществить.

Джонсон пообещакл, что Британия выйдет из Евросоюза 31 октября в независимости от того, будет ли достигнуто соглашение об условиях Brexit.