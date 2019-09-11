Clean R продолжит вывозить мусор рижан

Компания Clean R призывает Кабинет министров не медлить с принятием решения по поводу модели вывоза мусора в Риге после 14 сентября.

По словам исполнительного директора Clean R Валерия Станкевича, каждый день, проведенный за разговорами, обернется дополнительным днем проблем с вывозом отходов в столице.

"Сейчас мы подошли к критической точке, когда государство и самоуправление больше не могут медлить с принятием решения. Нужно понимать, что завершение процедуры переговоров это одно, но намного важнее способность компаний распланировать маршруты, чтобы обеспечить непрерывное предоставление услуг", - сказал он.

Представители компании Clean R указали на то, что уже сейчас существует большой риск возникновения ошибок, потому что предоставление услуги нужно обеспечить менее чем через 4 дня, поэтому оперативные и конструктивные действия в интересах всех вовлеченных сторон.

Агентство LETA уже сообщало, что компания Eco Baltia vide также подтвердила свою готовность продолжать вывоз мусора в Риге.

По словам председателя правления Eco Baltia vide Яниса Айзбалтса, в сложившейся ситуации единственным логичным решением является продление существующих договоров, чтобы не допустить кризиса и хаоса в городе.

Как сообщалось ранее, Совет по конкуренции не разрешил компании по вывозу отходов Tīrīga заключать с жителями Риги договоры о вывозе мусора после 15 сентября, пояснив это необходимостью сохранения конкуренции в данной сфере.