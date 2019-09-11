В Риге пройдет бойцовский турнир "101 Fighting Championship"

21 сентября в "Арене Рига" пройдёт очередное бойцовское шоу "101 Fighting Championship". В рамках турнира выступят лучшие латвийские спортсмены. На ринг выйдут Каспар Камбала, Кристапс Зутис, Кристапс Булмейстарс, Линардс Поздышевс, Даниелс Риекстиньш, Янис Фрейманис и многие другие бойцы.
3 мая в холле "Сконто" на первом турнире "101 Fighting Championship" в бою с Каспаром Камбалой Даниелс Риекстиньш был дисквалифицирован и победу присудили Камбале. Даниелс не был с этим согласен и вызвал Каспара на реванш, на что Каспар ответил положительно.
На данный момент известно, что Крисапс Зутис сразиться против опытнейшего британца Дэнни Уильямса, который в 2004-м году нокаутировал легендарного Майка Тайсона.
Все спортсмены усердно тренируются, чтобы 21 сентября показать хороший результат. Подробная информация о предстоящем шоу на официальном сайте www.pafbetfights.com. Билеты на бои доступны во всех кассах Biļešu Serviss.