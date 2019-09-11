В Риге пройдет бойцовский турнир "101 Fighting Championship"

3 мая в холле "Сконто" на первом турнире "101 Fighting Championship" в бою с Каспаром Камбалой Даниелс Риекстиньш был дисквалифицирован и победу присудили Камбале. Даниелс не был с этим согласен и вызвал Каспара на реванш, на что Каспар ответил положительно.