Когда XXL становится сексуальным, или 155-килограммовая Тесс соблазняет Нью-Йорк
34-летняя супермодель plus size Тесс Холлидей, которая активно поддерживает движение бодипозитива, стала главной звездой показа весенне-летней коллекции бренда Chromat на Неделе моды в Нью-Йорке.
155-килограммовая манекенщица вышла на подиум в облегающем длинном белом платье без рукавов с провокационным вырезом в зоне декольте и графическим принтом SAMPLE SIZE ("образцовый размер").
Во время дефиле Тесс соблазнительно касалась своего тела, но особые овации вызвал момент, когда она обхватила пышную грудь руками и эротично потрясла ею перед камерами. Это Холлидей!
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