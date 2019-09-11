Когда XXL становится сексуальным, или 155-килограммовая Тесс соблазняет Нью-Йорк

155-килограммовая манекенщица вышла на подиум в облегающем длинном белом платье без рукавов с провокационным вырезом в зоне декольте и графическим принтом SAMPLE SIZE ("образцовый размер").

Во время дефиле Тесс соблазнительно касалась своего тела, но особые овации вызвал момент, когда она обхватила пышную грудь руками и эротично потрясла ею перед камерами. Это Холлидей!