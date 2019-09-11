Ср, 11.09.2019
Cказанное вице-мэром Риги Анной Владовой о том, что второй язык можно лучше выучить, если сначала выучить родной язык, не имеет оснований. Признанные исследования говорят об обратном - более раннее изучение второго языка дает лучшие результаты/ Re:Check

Когда XXL становится сексуальным, или 155-килограммовая Тесс соблазняет Нью-Йорк
Откровенный бодипозитив

ФОТО: EPA/Scanpix

34-летняя супермодель plus size Тесс Холлидей, которая активно поддерживает движение бодипозитива, стала главной звездой показа весенне-летней коллекции бренда Chromat на Неделе моды в Нью-Йорке.

155-килограммовая манекенщица вышла на подиум в облегающем длинном белом платье без рукавов с провокационным вырезом в зоне декольте и графическим принтом SAMPLE SIZE ("образцовый размер").

Во время дефиле Тесс соблазнительно касалась своего тела, но особые овации вызвал момент, когда она обхватила пышную грудь руками и эротично потрясла ею перед камерами. Это Холлидей!

ФОТО: EPA/AFP/SIPA/Scanpix

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