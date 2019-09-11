"Феномен телефонных мошенников": жители лишились почти полумиллиона евро

В этом году отдел ENAP по борьбе с киберпреступностью получил более 15 заявлений от жителей и сообщений от иностранных правозащитных учреждений в контексте конкретного феномена. Об этих предложениях жители получают телефонные звонки от неизвестных лиц, которые представляются "финансовыми специалистами" и на русском языке предлагают помощь во всем процессе, чтобы внести инвестиции на интернет-платформу.

Полиция призывает жителей быть осторожными, получая телефонные звонки от неизвестных, которые представляются как финансовые брокеры и другие "финансовые специалисты". В процессе общения мошенники использовали телефонные номера, зарегистрированные в разных странах (в Латвии, Литве, Эстонии, Португалии, Италии, Австрии, Франции, Бельгии, Англии, Германии, Румынии, Нидерландах и других), и настойчиво призывали жителей делать инвестиции в различные платформы, у которых нет разрешения на работу в Латвии. Если потенциальный вкладчик согласен на призыв, дальнейшая коммуникация происходит с помощью программ Skype или Whatsapp.

Изначально разговоры ведутся на русском языке, однако нельзя исключать и возможность того, что в дальнейшем мошенники могут сменить язык общения. Пока что звонившие по-латышски не говорили.

В таких случаях мошенничества постоянно появляются новые платформы с новыми названиями, однако до этого мошенники предлагали инвестировать на платформах, в названиях которых есть следующие слова:

 ***gfbroker.***;

 ***alegramarkets.***;

 ***market-invest.***;

 ***maximarkets.***;

 ***mmglobal.***;

 ***everest.***;

 ***everest-trade***;

 ***gmoption.***;

 ***Capital Citadel FX***;

 ***Citadel Forex***;

 ***Go Capital FX***;

 ***CT – Trade***;

 ***Delloy Trade***;

 ***Glenmore Investment***;

 ***Trade.Rock-Finance***;

 ***Rock Capital Market***;

 ***Fx-dealer***;

 ***24option***;

 ***Fxnobels***;

 ***Fxgtrade***;

 ***Stock trade market***;

 ***Markets-invest***;

 ***alphacapital*** u.c.

С помощью "финансовых специалистов" доверчивые жители создают расчетные счета на виртуальных интернет-платформах и начинается вложение средств. В результате финансовых действий за несколько платежей перечисляются различные денежные суммы. Продолжая коммуникацию с "финансовыми специалистами"-мошенниками, по их совету вкладчики продолжают производить финансовые действия - покупают и продают акции, занимаются другими вещами, что в целом создает впечатление, что они могут получить прибыль, однако на самом деле теряют деньги.

У Госполиции имеется обоснованное подозрение, что данную схему реализует преступная группировка из-за рубежа, и выяснилось, что она действует не только в Латвии, но и в соседних странах.

Чтобы защитить себя от мошенников, полиция призывает жителей быть осторожными и не быть доверчивыми, общаясь с незнакомцами. Кроме того, перед тем, как принять решение о вложении финансовых средств, необходимо убедиться, зарегистрировано ли упомянутое предприятие (предпринимательская деятельность) в Латвии, и каков ее способ работы, получены ли лицензии, а также получить другую информацию, которая свидетельствовала бы о законности деятельности на территории Латвии. Это можно сделать на сайте Комиссии по рынку финансов и капитала (www.fktk.lv), где можно найти информацию о лицензированных поставщиках услуг финансовых вложений в Латвии.