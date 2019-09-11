"Феномен телефонных мошенников": жители лишились почти полумиллиона евро

Подразделение по борьбе с киберпреступностью Главного управления Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) повторно обращает внимание жителей на актуальный вид интернет-мошенничества - вложение инвестиций в сомнительные виртуальные интернет-платформы. Констатировано, что в результате деятельности таких платформ лица, которые обратились в полицию, в целом потеряли более 460 000 евро. Нужно отметить, что принимая во внимание активность мошенников, размер причиненного ущерба может быть и большим.
В этом году отдел ENAP по борьбе с киберпреступностью получил более 15 заявлений от жителей и сообщений от иностранных правозащитных учреждений в контексте конкретного феномена. Об этих предложениях жители получают телефонные звонки от неизвестных лиц, которые представляются "финансовыми специалистами" и на русском языке предлагают помощь во всем процессе, чтобы внести инвестиции на интернет-платформу.
Полиция призывает жителей быть осторожными, получая телефонные звонки от неизвестных, которые представляются как финансовые брокеры и другие "финансовые специалисты". В процессе общения мошенники использовали телефонные номера, зарегистрированные в разных странах (в Латвии, Литве, Эстонии, Португалии, Италии, Австрии, Франции, Бельгии, Англии, Германии, Румынии, Нидерландах и других), и настойчиво призывали жителей делать инвестиции в различные платформы, у которых нет разрешения на работу в Латвии. Если потенциальный вкладчик согласен на призыв, дальнейшая коммуникация происходит с помощью программ Skype или Whatsapp.
Изначально разговоры ведутся на русском языке, однако нельзя исключать и возможность того, что в дальнейшем мошенники могут сменить язык общения. Пока что звонившие по-латышски не говорили.
В таких случаях мошенничества постоянно появляются новые платформы с новыми названиями, однако до этого мошенники предлагали инвестировать на платформах, в названиях которых есть следующие слова:
***gfbroker.***;
***alegramarkets.***;
***market-invest.***;
***maximarkets.***;
***mmglobal.***;
***everest.***;
***everest-trade***;
***gmoption.***;
***Capital Citadel FX***;
***Citadel Forex***;
***Go Capital FX***;
***CT – Trade***;
***Delloy Trade***;
***Glenmore Investment***;
***Trade.Rock-Finance***;
***Rock Capital Market***;
***Fx-dealer***;
***24option***;
***Fxnobels***;
***Fxgtrade***;
***Stock trade market***;
***Markets-invest***;
***alphacapital*** u.c.
С помощью "финансовых специалистов" доверчивые жители создают расчетные счета на виртуальных интернет-платформах и начинается вложение средств. В результате финансовых действий за несколько платежей перечисляются различные денежные суммы. Продолжая коммуникацию с "финансовыми специалистами"-мошенниками, по их совету вкладчики продолжают производить финансовые действия - покупают и продают акции, занимаются другими вещами, что в целом создает впечатление, что они могут получить прибыль, однако на самом деле теряют деньги.
У Госполиции имеется обоснованное подозрение, что данную схему реализует преступная группировка из-за рубежа, и выяснилось, что она действует не только в Латвии, но и в соседних странах.
Чтобы защитить себя от мошенников, полиция призывает жителей быть осторожными и не быть доверчивыми, общаясь с незнакомцами. Кроме того, перед тем, как принять решение о вложении финансовых средств, необходимо убедиться, зарегистрировано ли упомянутое предприятие (предпринимательская деятельность) в Латвии, и каков ее способ работы, получены ли лицензии, а также получить другую информацию, которая свидетельствовала бы о законности деятельности на территории Латвии. Это можно сделать на сайте Комиссии по рынку финансов и капитала (www.fktk.lv), где можно найти информацию о лицензированных поставщиках услуг финансовых вложений в Латвии.
Кроме того, Госполиция призывает жителей быть особо осторожными, распоряжаясь личными данными, данными кредитных карт и другой личной информацией. Их ни в коем случае нельзя распространять другим лицам.