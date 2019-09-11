По стопам Кокорина и Мамаева: Экс-игрок "Барселоны" получил срок за нападение

Как сообщает BBC, условный срок футболист получил за то, что в октябре 2018 турецкий футболист устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Полузащитник начал приставать к жене певца Беркая Шахина, из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.

После этого спортсмен посетил пострадавшего в больнице с пистолетом. Футболист протянул оружие певцу со словами: "Не знал, что это твоя жена. Извини, можешь пристрелить меня".

Прокуратура изначально требовала для Турана 12 лет лишения свободы, но суд решил наказать футболиста условно, так как ранее он не был судим за какие-либо правонарушения. Также сообщается, что футболист был оправдан по статье "Сексуальные домогательства".

Это далеко не первый скандальный инцидент с участием турецкого футболиста. В 2018 году он был наказан 16-матчевой дисквалификацией за нападение на судью в матче против "Сивасспора". Игроку также пришлось заплатить штраф в размере 9200 долларов.