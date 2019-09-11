Организаторы шоу "Алхимия моды. Иконы стиля" представили участников программы

В рамках шоу латвийская публика узнает о секретах стиля Одри Хепберн, Грейс Келли и Мэрилин Монро, побывает на дизайнерских показах, а также получит возможность насладиться современной хореографической постановкой и музыкальными номерами. Достичь "полного погружения" гостям поможет уникальная сценография, разработанная режиссером Леокадией Дабужинскайте.

"Зрителей шоу "АЛХИМИЯ МОДЫ. Иконы стиля" ждет богатая, интересная, подробная история стиля главных кумиров XX и XXI веков. В шоу абсолютно все вращается вокруг этой темы: музыка, танец и видео.

По нашей задумке, сцена будет выглядеть не только функционально, но и эстетично. LED-экраны мы используем не только для показа лекции, но и как часть сценографии. Особым будет и освещение, что однозначно добавит атмосфере вечера яркости и загадочности", - рассказывает Дабужинскайте.

В рамках шоу публике будут представлены коллекции ведущих латвийских дизайнеров Наталии Янсоне (Natālija Jansone), Светланы Каировой (Selina Keer TM), Дайги Латковской (Дом моды TĒMA) и Патриции Михайлюк (PM Looks) сезона осень-зима 2019/20.

Наталия Янсоне, Светлана Каирова, Дайга Латковска и Патриция Михайлюк ФОТО: пресс-фото/коллаж РусскогоTVNET

Организаторы шоу также включили в команду участников шоу молодых и талантливых джазовых музыкантов.

Маэстро Васильев всецело поддержал идею, отметив, что этот жанр музыки "прекрасно отражает суть изменчивой и порой дерзкой в своей экспрессивности моды".

Мультиинструменталист Андриус Савченко, регулярно принимающий участие в национальных и международных проектах в сотрудничестве с академическим биг-бендом и другими коллективами, поделился мыслями по поводу своего участия в проекте "АЛХИМИЯ МОДЫ. Иконы стиля": "Для меня было неожиданным и очень приятным получить предложение стать частью такого необычного проекта. Меня заинтересовала сама идея - на большой сцене, в театрализованном шоу моды, исполнить знаменитые композиции и песни различных периодов XX века, таким образом музыкально охарактеризовав иконы стиля и модные тенденции того времени. Для меня это будет бесценный опыт", - рассказал Савченко.

Андриус Савченко ФОТО: Пресс-фото

Перед зрителями также выступит обладательница множества международных наград, джазовая вокалистка Эльжбета Олешкевич.

"Я очень рада участвовать в шоу "АЛХИМИЯ МОДЫ. Иконы стиля". Проект спланирован чрезвычайно детально, и я не сомневаюсь, что он лучшим образом представит публике замечательных дизайнеров. Мы с Андриусом Савченко выступим с несколькими номерами, но секретов наших выступлений зрителям я раскрывать не хочу.

Приходите на шоу, и вы будете приятно удивлены композициями, которые мы исполним, и, несомненно, получите большое удовольствие, побывав на лекции Маэстро Васильева!

Мы все приложим максимум усилий, чтобы наше шоу стало для зрителей незабываемым", - заверила Олешкевич.

Эльжбета Олешкевич ФОТО: Пресс-фото

"АЛХИМИЯ МОДЫ. Иконы стиля" - настоящее путешествие во времени, увлекательная беседа о самых ярких личностях столетия, сформировавших современную моду.

Кто эти люди, на которых хотели походить миллионы мужчин и женщин? Почему именно они получили право называться "иконами стиля"? Маэстро Александр Васильев ответит на эти и многие другие вопросы.

Инна Авина ФОТО: Пресс-фото

В качестве соведущей шоу выступит главный редактор журнала "ЛЮБЛЮ" - очаровательная Инна Авина.

Организаторы проекта: Alchemy Studio, Alexandre Vassiliev Foundation.

Генеральный спонсор: компания SWISSONLY.

Партнеры проекта: Make-ap Atelier Paris, L’Officiel Baltic, Люблю, grani.lv, Pobeda Confectionery.