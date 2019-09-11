Проверка детекторов дыма после 1 января: специальных рейдов по домам не будет

VUGD напоминает, что с 1 января 2020 года дома и квартиры должны быть оснащены детекторами дыма, а частные дома также огнетушителями.

VUGD не планирует проверять каждый дом. В приоритетном порядке будут проверяться дома, о которых поступали жалобы либо там произошел пожар. В рамках возможностей будет проверяться жилой сектор, причем не только наличие детекторов дыма, но и соблюдение других правил противопожарной безопасности в квартирах и помещениях общего пользования. Такие проверки уже проводятся, в них нет ничего нового, информирует VUGD.