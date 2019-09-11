Проверка детекторов дыма после 1 января: специальных рейдов по домам не будет

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) после 1 января 2020 года не будет проводить специальные рейды, чтобы проверить наличие в домах и квартирах детекторов дыма, но будет проводить проверки после пожаров или по жалобам населения, заявила агентству LETA представитель VUGD Инта Палкавниеце.
VUGD напоминает, что с 1 января 2020 года дома и квартиры должны быть оснащены детекторами дыма, а частные дома также огнетушителями.
VUGD не планирует проверять каждый дом. В приоритетном порядке будут проверяться дома, о которых поступали жалобы либо там произошел пожар. В рамках возможностей будет проверяться жилой сектор, причем не только наличие детекторов дыма, но и соблюдение других правил противопожарной безопасности в квартирах и помещениях общего пользования. Такие проверки уже проводятся, в них нет ничего нового, информирует VUGD.
Кодекс административных нарушений предусматривает, что штраф для физических лиц за нарушение требований противопожарной безопасности составляет от 30 до 280 евро, для юридических - от 280 до 1400 евро. Для сравнения, детектор дыма стоит от 5 до 10 евро.
На корпусе детектора должна быть маркировка CE и информация о его соответствии европейскому стандарту EN 14604.