Правительство объявило чрезвычайную ситуацию с вывозом мусора в Риге

Юристы Госканцелярии и эксперты Минюста рекомендовали объявить чрезвычайную ситуацию как единственное верное решение.

Проект решения не поддержали министр юстиции Янис Борданс, министр сообщения Талис Линкайтс, министр образования и науки Илга Шуплинска.

Проект поддержали министры земледелия Каспар Герхардс, благосостояния Рамона Петравича, внутренних дел Сандис Гиргенс, культуры Наурис Пунтулис, охраны среды Юрис Пуце и финансов Янис Рейрс. В заседании не участвовали министры иностранных дел Эдгар Ринкевич, обороны Артис Пабрикс, экономики Ральф Немиро и здравоохранения Илзе Винькеле.

Распоряжение правительства обязывает Рижскую думу договориться с предприятиями, которые подтвердили свою готовность оказывать услуги по вывозу мусора в Риге, о продолжении услуг с 15 сентября.

Также поручено до 13 сентября объявить и завершить процедуру переговоров о вывозе отходов в тех районах Риги, где предприятия не готовы продолжать оказывать услуги. Речь идет примерно о 12% территории столицы. Требования к претендентам и результат процедуры Рижская дума должна согласовать с VARAM.

Также до 13 сентября дума должна установить тариф на вывоз мусора, который вступит в силу с 15 сентября, а вывоз мусора должен обеспечиваться независимо о того, заключены ли у жителей договоры с предприятиями. Также до 10 октября жители обязаны заключить договоры с поставщиками услуг, которые будут выбраны в результате процедуры переговоров.

Распоряжение правительства предусматривает, что за потенциальный ущерб, который может быть нанесен физическим и юридическим лицам в период действия чрезвычайной ситуации, ответственность несет Рижская дума.

Как сообщалось, от всех четырех прежних поставщиков услуг получены ответы на просьбу продолжить заниматься вывозом мусора в столице. Clean R и Eco Baltia vide, обеспечивавшие примерно 88% услуг по вывозу мусора в столице, выразили готовность продолжать сотрудничество. Lautus заявило, что попытается привлечь необходимые инвестиции, но от Рижской думы требуется гарантия того, что решение Совета по конкуренции будет обязательным не только для Рижской думы, но и для конечных потребителей - тех, кто создает отходы.

Pilsētvides serviss продолжать работу в Риге не планирует.