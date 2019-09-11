Ср, 11.09.2019
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PMLP готовит новый закон об иммиграции: проект будет подан до конца года

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Центр обслуживания клиентов PMLP

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Одним из приоритетов работы Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) является до конца года подать в Кабинет министров проект нового закона об иммиграции, заявил начальник PMLP Вилнис Екабсонс в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.

Проект нового закона планируется подать в правительство до 30 декабря. Одновременно с ним будет подан законопроект о въезде и пребывании граждан Европейского союза и членов их семей в Латвии.

Кроме того, на заседании комиссии произошла короткая дискуссия по поводу следующей переписи населения, в ходе которой будут использоваться только данные из информационных систем. Депутат от оппозиции Эвия Папуле спросила, могут ли данные ожидаемой переписи населения оказаться неточными, не отражающими реальную ситуацию.

Екабсонс признал, что теоретически возможны случаи, когда, например, некий человек все еще отмечен в регистре, хотя он уже уехал за границу, где умер, а власти не получили об этом информацию от родственников.

Как сообщалось ранее, следующая перепись населения начнется 1 января 2021 года. Перепись было разрешено провести, получая все необходимые данные только из административных регистров.

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