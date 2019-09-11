Ср, 11.09.2019
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Ударился об столб и умер: в Таллинне при туманных обстоятельствах скончался подросток

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В субботу, 7 сентября, в Таллинне 16-летний парень на бегу врезался в бетонный столб. На следующий день он скончался в больнице, пишет Rus.Postimees.

На данный момент полиции известно, что молодой человек был в компании сверстников и употреблял алкоголь. В какой-то момент он вскочил и начал идти быстрым шагом вниз со склона. Он потерял равновесие и, возможно, не заметил бетонный фонарный столб. 

Друзья вызвали ему скорую помощь, но, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался в больнице на следующий день. 

Полицейские проверили детали произошедшего и не нашли признаков преступления.  

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