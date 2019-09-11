Видео: Четырёхлетний сын Месси сымитировал празднование гола отцом

Средний сын Лионеля Месси Матео сымитировал празднование гола своим отцом.
¿De quién habrá aprendido el festejo? 😅 Mateo Messi cumple cuatro años a puro gol pic.twitter.com/ltW1DwttWK— TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 11 сентября 2019 г.
Как отмечает "Чемпионат", Месси с супругой Антонеллой Рокуццо воспитывают троих сыновей. Старшему сыну Тьяго сейчас почти семь лет, в свою очередь Матео в среду, 11 сентября, празднует четырехлетие. Младшему Чиро весной исполнился один год.
Месси и его супруга Антонелла Рокуццо воспитывают троих сыновей. Старшему Тьяго этой осенью исполнится семь лет. Матео сегодня, 11 сентября, празднует свой четвёртый день рождения. Младшему Чиро весной исполнился один год.
Месси выступает за первую команду "Барселоны" с 2005 года. Всего за каталонский клуб он провёл 687 матчей и забил 603 мяча. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба . В общей сложности с "Барселоной" он выиграл 34 трофея. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.