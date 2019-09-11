Видео: Четырёхлетний сын Месси сымитировал празднование гола отцом

¿De quién habrá aprendido el festejo? 😅 Mateo Messi cumple cuatro años a puro gol pic.twitter.com/ltW1DwttWK — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 11 сентября 2019 г.

Как отмечает "Чемпионат", Месси с супругой Антонеллой Рокуццо воспитывают троих сыновей. Старшему сыну Тьяго сейчас почти семь лет, в свою очередь Матео в среду, 11 сентября, празднует четырехлетие. Младшему Чиро весной исполнился один год.

Месси и его супруга Антонелла Рокуццо воспитывают троих сыновей. Старшему Тьяго этой осенью исполнится семь лет. Матео сегодня, 11 сентября, празднует свой четвёртый день рождения. Младшему Чиро весной исполнился один год.