Компания Mikrotīkls получила страховку за сгоревший товар - почти 40 млн евро

Представители компании напоминают, что 20 августа 2018 года на складе компании на ул. Маскавас, 456, вспыхнул пожар, в результате чего сгорели находящиеся на складе запасы на сумму в 33 970 981 евро. В свою очередь 18 июня 2019 года компания получила страховую компенсацию в размере 33 937 000 евро.

В прошлом году компания Mikrotīkls работала с оборотом в 258,711 млн евро, что на 2,8% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 83,4%, составив 79,349 млн евро.