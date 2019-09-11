Компания Mikrotīkls получила страховку за сгоревший товар - почти 40 млн евро

Компания информационных технологий Mikrotīkls этим летом в качестве страховой компенсации за сгоревшие в прошлогоднем пожаре запасы продукции получила 33,937 млн евро, говорится в годовом отчете компании.
Представители компании напоминают, что 20 августа 2018 года на складе компании на ул. Маскавас, 456, вспыхнул пожар, в результате чего сгорели находящиеся на складе запасы на сумму в 33 970 981 евро. В свою очередь 18 июня 2019 года компания получила страховую компенсацию в размере 33 937 000 евро.
В прошлом году компания Mikrotīkls работала с оборотом в 258,711 млн евро, что на 2,8% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 83,4%, составив 79,349 млн евро.
Предприятие Mikrotīkls было учреждено в 1996 году, его основной капитал составляет 2840 евро. Предприятие в равных долях принадлежит Арнису Риекстиньшу и гражданину США Джону Мартину Тулли.