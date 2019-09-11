Французы неожиданно выбили сборную США с ЧМ по баскетболу

Сборная США являлась главным фаворитом турнира, однако уступила Франции со счетом 79:89, проиграв две четверти матча из четырех.

После первой четверти сборная Франции была впереди 45:39, однако после третьего игрового отрезка американцы уже вели в счете 66:63.

В заключительной четверти французы прибавили и сумели выиграть отрезок с преимуществом в 13 очков - 26:13.