Французы неожиданно выбили сборную США с ЧМ по баскетболу

На чемпионате мира по баскетболу в Китае сборная США преподнесла своим болельщикам неприятный сюрприз, проиграв команде Франции в четвертьфинале.
Сборная США являлась главным фаворитом турнира, однако уступила Франции со счетом 79:89, проиграв две четверти матча из четырех.
После первой четверти сборная Франции была впереди 45:39, однако после третьего игрового отрезка американцы уже вели в счете 66:63.
В заключительной четверти французы прибавили и сумели выиграть отрезок с преимуществом в 13 очков - 26:13.
В полуфинале сборная Франции сыграет с командой Аргентины.