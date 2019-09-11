Ср, 11.09.2019
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Французы неожиданно выбили сборную США с ЧМ по баскетболу

Руди Гобер (в центре)

ФОТО: FIBA.com

На чемпионате мира по баскетболу в Китае сборная США преподнесла своим болельщикам неприятный сюрприз, проиграв команде Франции в четвертьфинале.

Сборная США являлась главным фаворитом турнира, однако уступила Франции со счетом 79:89, проиграв две четверти матча из четырех. 

После первой четверти сборная Франции была впереди 45:39, однако после третьего игрового отрезка американцы уже вели в счете 66:63. 

В заключительной четверти французы прибавили и сумели выиграть отрезок с преимуществом в 13 очков - 26:13.

В полуфинале сборная Франции сыграет с командой Аргентины.

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