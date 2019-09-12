Наряд дня: романтичный привет ушедшему лету в диких розах от герцогини Кэтрин

На это мероприятие Кэтрин пришла в романтичном платье одного из своих любимых брендов Emilia Wickstead, усыпанном дикими розами, и не менее любимых эспадрильях на танкетке. Нежный и женственный привет ушедщему лету, достойный восхищения. Браво, Кейт!