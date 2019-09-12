Чт, 12.09.2019
Буду двумя самыми замечательными вещами на этой земле - снимать кино и жить. Олег Сенцов, украинский режиссер
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Наряд дня: романтичный привет ушедшему лету в диких розах от герцогини Кэтрин
Фото

ФОТО: AFP/Reuters/Scanpix

Кейт Миддлтон на днях побывала на фестивале "Назад к природе" (Back To Nature) в саду Королевского садоводческого общества, где открыла новый сад, который она создала вместе с ландшафтными дизайнерами Адамом Уайтом и Эндри Дэвисом.

На это мероприятие Кэтрин пришла в романтичном платье одного из своих любимых брендов Emilia Wickstead, усыпанном дикими розами, и не менее любимых эспадрильях на танкетке. Нежный и женственный привет ушедщему лету, достойный восхищения. Браво, Кейт!

ФОТО: Reuters/AFP/EPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/AFP/EPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/AFP/EPA/Scanpix

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