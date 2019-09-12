Наряд дня: романтичный привет ушедшему лету в диких розах от герцогини Кэтрин
Кейт Миддлтон на днях побывала на фестивале "Назад к природе" (Back To Nature) в саду Королевского садоводческого общества, где открыла новый сад, который она создала вместе с ландшафтными дизайнерами Адамом Уайтом и Эндри Дэвисом.
На это мероприятие Кэтрин пришла в романтичном платье одного из своих любимых брендов Emilia Wickstead, усыпанном дикими розами, и не менее любимых эспадрильях на танкетке. Нежный и женственный привет ушедщему лету, достойный восхищения. Браво, Кейт!
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