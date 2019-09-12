Большое шоу Ольги Бузовой впервые в Арене Рига

22 декабря Ольга Бузова впервые даст большой концерт в Арене Рига, во время которого исполнит свои лучшие хиты и представит новое танцевально-музыкальное шоу.
Ольгу Бузову знают все. У нее много амплуа - телеведущая, звезда Инстаграма, актриса, модель, певица. Безусловно, Ольга - одна из самых популярных медиа-персон нашего времени.
Бузова - это история успеха самой обычной девушки. Невероятная трудоспособность и непоколебимая вера в себя привела к тому, что сегодня Оля известна далеко за пределами своей страны, собирает миллионы на стадионах и у экранов телевизоров и зарабатывает больше многих народных артистов и известных предпринимателей.
Примечательно и то, что ее личность никого не оставляет равнодушным. Назло хейтерам и на радость поклонникам, Оля развивается, хорошеет и семимильными шагами уверенно идет по дороге к беспрецедентному успеху.
Музыкальная сцена - новый виток в ее творчестве. Во время своих концертов, которые в России сопровождаются уверенными аншлагами, Ольга Бузова не только поет, но и в сопровождении лучших танцоров современности представляет зрелищное танцевальное представление.
22 декабря, в преддверии череды зимних праздников, Ольга Бузова подарит рижанам и гостям латвийской столицы развлекательный вечер - большой концерт и красочное танцевальное шоу. Современная хореография, световые спецэффекты, лучшая дэнс-музыка и неиссякаемая энергия Бузовой впервые в Арене Рига 22 декабря.
Организатор: концертное агентство 75 EVENTS.
Билеты - в кассах Biļešu serviss и на www.bilesuserviss.lv.
Галерея: Ольга Бузова