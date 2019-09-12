Большое шоу Ольги Бузовой впервые в Арене Рига

Бузова - это история успеха самой обычной девушки. Невероятная трудоспособность и непоколебимая вера в себя привела к тому, что сегодня Оля известна далеко за пределами своей страны, собирает миллионы на стадионах и у экранов телевизоров и зарабатывает больше многих народных артистов и известных предпринимателей.