Ещё один повод уважать Дзюбу: добрая история о подарке юному болельщику

Семилетний мальчик, юный футболист "Балтики", вместе с мамой и младшим братом посетили недавнюю игру сборной России против Казахстана.

Воодушевленный победой родной команды, парнишка уговорил маму отправиться в отель, в котором остановился его кумир Артём Дзюба.

Он хотел сфотографироваться со своим героем, но охрана, конечно, семью туда не пропустила.

Семилетка не растерялся, написал записку и попросил передать её Артёму. Сидел, ждал, ничего не случилось, расплакался и уехал домой. Но номер свой оставил.

И, как оказалось, не зря. Спустя час мальчишке позвонил сам Дзюба и пригласил вернуться в отель.

Со второй попытки юному футболисту удалось не только сфотографироваться со своим кумиром, но ещё и получить от него подарок - ту самую футболку, в которой играл Дзюба.