Пн, 16.09.2019
Я считаю, что семья мешает. Кормье, например, свою семью с собой берёт. Последнюю неделю, когда он гоняет вес, всё время семья рядом. Ему это помогает - мне мешает. Я считаю, что моя семья должна быть подальше от этого. Хабиб Нурмагомедов, дагестанский боец
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Ещё один повод уважать Дзюбу: добрая история о подарке юному болельщику

Артём Дзюба

ФОТО: Reuters/ScanPix

Нападающий "Зенита" и капитан соборной России по футболу Артём Дзюба очередной раз доказал, что он по праву является одним из самых любимых футболистов страны.  

Семилетний мальчик, юный футболист "Балтики", вместе с мамой и младшим братом посетили недавнюю игру сборной России против Казахстана.

Воодушевленный победой родной команды, парнишка уговорил маму отправиться в отель, в котором остановился его кумир Артём Дзюба.

Он хотел сфотографироваться со своим героем, но охрана, конечно, семью туда не пропустила.

Семилетка не растерялся, написал записку и попросил передать её Артёму. Сидел, ждал, ничего не случилось, расплакался и уехал домой. Но номер свой оставил.

И, как оказалось, не зря. Спустя час мальчишке позвонил сам Дзюба и пригласил вернуться в отель.

Со второй попытки юному футболисту удалось не только сфотографироваться со своим кумиром, но ещё и получить от него подарок - ту самую футболку, в которой играл Дзюба.

Впечатлений, наверно, на всю жизнь. А Дзюба - красавчик! 

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