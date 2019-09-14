Зачем Бриедис начал играть на гитаре? Интервью с его учителем

Видео: Майрис Бриедис и его учитель Виктор Евдокимов

​Русский TVNET пообщался с Виктором и узнал, зачем Майрису Бриедису понадобилась игра на гитаре, и способный ли он ученик.

Как выяснилось, ученик нашёл своего учителя по сарафанному радио через знакомого: Виктор - первый и единственный учитель Майриса по игре на гитаре.

Как рассказал Виктор, он занимается с Майрисом с весны - они очень интенсивно занимались первый месяц, и, по словам учителя, за месяц спортсмен достиг очень больших результатов.

"По человеку видно, что он очень упорный и самое главное - ему важно добиться, важно сделать. Он расстраивается, если не получается, и это расстройство его еще больше подстёгивает", - отметил Виктор главные качества спортсмена.

Преподаватель также первое время сильно удивлялся музыкальным способностям Майриса, он многократно уточнял, точно ли он не играл на гитаре раньше, точно ли не занимался музыкой?

По мнению Виктора, у Майриса музыкальные способности изначально очень развиты.

"Вообще у латышей, в силу этнических способностей, довольно они развиты, и это неудивительно. Но удивительно то, что обычно первый показатель музыкальности человека, слушает ли он музыку. Майрис говорит, что он не слушает музыку. Я представлял, что он занимается на тренировке, бежит и в наушниках слушает - это сильно развивает музыкальную сторону человека, чувство ритма и все другое.

А Майрис говорит: "Нет, я слушаю сердце, потому что нужно работать в таком режиме, ты должен понимать своё тело и так далее"", - поделился своими открытиями Виктор Евдокимов.

По его мнению, у Майриса такое ощущение ритма и запоминание мелодии, что смело можно утверждать - внутри у него точно сидит музыкант:

"100%! Я могу вас заверить, потому что это абсолютно объективное мнение. Я преподаю с 18 лет, у меня за всё время почти под 1000 человек обучались, больше половины занимались на индивидуальном уровне, я видел разных учеников - Майрис из тех, кто и способный, и очень трудолюбивый и упорный - его могу только хвалить", - признался Виктор.

В доказательство своих слов Виктор привёл видео, отметив, что этому Майрис научился за месяц:

"То, что он сделал - это очень сложно. Человек, который в гитаре понимает, увидев тем более Майриса, у которого руки, условно, уже повидали несколько операций, не музыкальные, не женские, не эластичные - он за этот месяц научился играть и записал видео.

Многие говорили, ай, там всё вторая гитара за него играет, а на самом деле он сам играет все партии, основные рифы", - похвалил способного ученика учитель.