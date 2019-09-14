Зачем Бриедис начал играть на гитаре? Интервью с его учителем
Не так давно Латвия узнала, что самый лучший боксёр страны еще и талантливо играет на гитаре. Майрис Бриедис уже несколько раз делился в социальных сетях самостоятельно сыгранными мелодиями. На одном из недавних роликов за его спиной сидит учитель - опытный преподаватель по гитаре Виктор Евдокимов.
Видео: Майрис Бриедис и его учитель Виктор Евдокимов
Русский TVNET пообщался с Виктором и узнал, зачем Майрису Бриедису понадобилась игра на гитаре, и способный ли он ученик.
Как выяснилось, ученик нашёл своего учителя по сарафанному радио через знакомого: Виктор - первый и единственный учитель Майриса по игре на гитаре.
Как рассказал Виктор, он занимается с Майрисом с весны - они очень интенсивно занимались первый месяц, и, по словам учителя, за месяц спортсмен достиг очень больших результатов.
"По человеку видно, что он очень упорный и самое главное - ему важно добиться, важно сделать. Он расстраивается, если не получается, и это расстройство его еще больше подстёгивает", - отметил Виктор главные качества спортсмена.
Преподаватель также первое время сильно удивлялся музыкальным способностям Майриса, он многократно уточнял, точно ли он не играл на гитаре раньше, точно ли не занимался музыкой?
По мнению Виктора, у Майриса музыкальные способности изначально очень развиты.
"Вообще у латышей, в силу этнических способностей, довольно они развиты, и это неудивительно. Но удивительно то, что обычно первый показатель музыкальности человека, слушает ли он музыку. Майрис говорит, что он не слушает музыку. Я представлял, что он занимается на тренировке, бежит и в наушниках слушает - это сильно развивает музыкальную сторону человека, чувство ритма и все другое.
А Майрис говорит: "Нет, я слушаю сердце, потому что нужно работать в таком режиме, ты должен понимать своё тело и так далее"", - поделился своими открытиями Виктор Евдокимов.
По его мнению, у Майриса такое ощущение ритма и запоминание мелодии, что смело можно утверждать - внутри у него точно сидит музыкант:
"100%! Я могу вас заверить, потому что это абсолютно объективное мнение. Я преподаю с 18 лет, у меня за всё время почти под 1000 человек обучались, больше половины занимались на индивидуальном уровне, я видел разных учеников - Майрис из тех, кто и способный, и очень трудолюбивый и упорный - его могу только хвалить", - признался Виктор.
В доказательство своих слов Виктор привёл видео, отметив, что этому Майрис научился за месяц:
"То, что он сделал - это очень сложно. Человек, который в гитаре понимает, увидев тем более Майриса, у которого руки, условно, уже повидали несколько операций, не музыкальные, не женские, не эластичные - он за этот месяц научился играть и записал видео.
Многие говорили, ай, там всё вторая гитара за него играет, а на самом деле он сам играет все партии, основные рифы", - похвалил способного ученика учитель.
Таким интенсивным и результативным оказался первый месяц обучения, потом у Майриса был бой, стало не до гитары, потом началось лето, ребята занимались в полусонном режиме, но сейчас, по осени, снова вернулись к усердным занятиям, рассказал Виктор.
По его словам, сейчас снова начнется подготовка к бою, но все же он надеется, что им удастся записать с Майрисом красивое видео с качественным звуком, как бы зафиксировав музыкальные достижения спортсмена.
Отвечая на вопрос, зачем Майрису понадобилась игра на гитаре, Виктор отметил, что 50/50 - и для спорта, и в качестве хобби.
По его мнению, со спортом игра на гитаре связана напрямую - это развитие микромоторики, которое благополучно сказывается на кровообращении в коре головного мозга.
"Боксеры зачастую получают удары по голове, и у них это кровообращение нарушено - это все для мозгов в первую очередь. Но и для боя важна координация. В целом боксеры часто развивают микромоторику, некоторые, например, вяжут", - добавил Виктор.
Он также отметил, что они с Майрисом очень близки друг другу по духу и подходу к музыке - Виктор сам много лет занимался спортом, баскетболом, и всегда пытается преподнести ученикам игру на гитаре как спорт, и в этом плане с Майрисом им очень удобно:
"Легче всего объяснять все эти вещи единомышленнику. У него все бойцовские качества. С ним приятно ощущать спортивный азарт - он его подхлёстывает", - подытожил учитель.
Неудивительно, что Майриса Бриедиса к Виктору привело сарафанное радио - отчётные концерты его учеников набирают невероятную популярность в социальной сети.
Так его самая лучшая ученица Лаура на одном из таких концертов сыграла произведение, которое на YouTube уже набрало 76 миллионов (!) просмотров.
Конечно, это приносит новых подписчиков, которых у канала Виктора Евдокимова набралось уже около 200 000, а у самой Лауры число подписчиков уже превысило 100 000, за что она получила знаменитую "кнопку".
Гордится Виктор и другими своими учениками - не только взрослыми, но и относительно юными дарованиями.