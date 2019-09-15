"Муж говорит: "Закройся!" - и она закрывается": Патимат - первая любовь и мать детей Хабиба

Рассказываем, что известно о таинственной Патимат - первой любви и матери детей Хабиба.

Патимат стала избранницей Хабиба в очень юном возрасте - они росли в одном селе Цумадинского района Сильди, и уже в начальных классах будущий спортсмен влюбился в девочку со свой школы.

Когда Хабиб учился во втором классе, семья переехала в другой район, он сменил школу, но первая любовь не остывала - парень часто приезжал в место, в котором родился, и поддерживал общение с взрослеющей девушкой.

Когда Хабибу исполнилось 22 года, он отправил отца свататься к родителям девушки. Свадьба состоялась в 2013 году.

Как пишет Eurosport, на гулянья пришли все жители родного села пары, около 1200 человек.

Несмотря на то, что свадьба была громкой и с размахом, фотографий невесты у СМИ нет - девушка была в длинной непрозрачной фате. Таковы традиции Кавказа, которым Хабиб следует.

Conor McGregor literally just tweeted at Khabib and called his wife “a towel” is this the most disrespectful tweet of all time? pic.twitter.com/claAUUnO0J — George Jarjour (@gjarjour) 3 апреля 2019 г.

Как прокомментировал традиции отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов:

"Муж говорит: "Закройся!" - и она закрывается. Её красота должна принадлежать только мужу. Это не сегодняшний вопрос, всё было решено 400 лет назад".

После свадьбы жизнь Патимат для СМИ более, чем таинственна - спортсмен никогда не приглашает супругу на свои бои, отмечая:

"Я считаю, что семья мешает. Кормье, например, свою семью с собой берёт. Последнюю неделю, когда он гоняет вес, всё время семья рядом. Ему это помогает - мне мешает. Я считаю, что моя семья должна быть подальше от этого", - приводит слова спортсмена Telegram-канал Mash.

Таким образом по сей день общественность никогда не видела лица избранницы Хабиба.

Отметим, забот дома Патимат хватает - в семье спортсмена растут двое детей - четырёхлетняя Фатима и Магомед, которому нет и двух.

Но это ещё не все - накануне битвы против Дастина Порье в Абу-Даби Хабиб узнал о беременности супруги, так что вскоре семья пополнится третьим малышом.