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"Муж говорит: "Закройся!" - и она закрывается": Патимат - первая любовь и мать детей Хабиба

ФОТО: Кадр из видео

Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов на данный момент, пожалуй, самый популярный российский спортсмен. Что вполне понятно - он до сих пор ни разу не проигрывал в октагоне: 28 побед в 28 поединках. Знакома общественность и с его наставником - отцом Абдулманапом Нурмагомедовым. В то же время супруга Хабиба всегда остаётся в тени. 

Рассказываем, что известно о таинственной Патимат - первой любви и матери детей Хабиба.

Патимат стала избранницей Хабиба в очень юном возрасте - они росли в одном селе Цумадинского района Сильди, и уже в начальных классах будущий спортсмен влюбился в девочку со свой школы.

Когда Хабиб учился во втором классе, семья переехала в другой район, он сменил школу, но первая любовь не остывала - парень часто приезжал в место, в котором родился, и поддерживал общение с взрослеющей девушкой.

Когда Хабибу исполнилось 22 года, он отправил отца свататься к родителям девушки. Свадьба состоялась в 2013 году.

Как пишет Eurosport, на гулянья пришли все жители родного села пары, около 1200 человек.

Несмотря на то, что свадьба была громкой и с размахом, фотографий невесты у СМИ нет - девушка была в длинной непрозрачной фате. Таковы традиции Кавказа, которым Хабиб следует.

Как прокомментировал традиции отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов:

"Муж говорит: "Закройся!" - и она закрывается. Её красота должна принадлежать только мужу. Это не сегодняшний вопрос, всё было решено 400 лет назад".

После свадьбы жизнь Патимат для СМИ более, чем таинственна - спортсмен никогда не приглашает супругу на свои бои, отмечая:

"Я считаю, что семья мешает. Кормье, например, свою семью с собой берёт. Последнюю неделю, когда он гоняет вес, всё время семья рядом. Ему это помогает - мне мешает. Я считаю, что моя семья должна быть подальше от этого", - приводит слова спортсмена Telegram-канал Mash.

Таким образом по сей день общественность никогда не видела лица избранницы Хабиба.

Отметим, забот дома Патимат хватает - в семье спортсмена растут двое детей - четырёхлетняя Фатима и Магомед, которому нет и двух.

Но это ещё не все - накануне битвы против Дастина Порье в Абу-Даби Хабиб узнал о беременности супруги, так что вскоре семья пополнится третьим малышом. 

Кстати, несмотря на многомиллионные заработки супруга, Патимат рожает детей на родине в Дагестане. 

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