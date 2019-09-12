Сексуальная мода: знаменитости демонстрируют эффектное белье, созданное Рианной
Бренд нижнего белья популярной певицы Рианны Savage X Fenty представил свою новую коллекцию. Концепция показа интересна тем, что демонстрировали новинки марки самые известные модели мира. Смотрите, как корсеты в нижнем белье можно сочетать с джинсами или превращать в вечерние наряды.
Нормани Кордей - тигрица в шелковом халате и корсете
Элегантная Белла Хадид в кружевном бюстгальтере под изумрудным костюмом
Беременная Эшли Грэм в прозрачном платье и корректирующем белье
Джиджи Хадид в интересном сочетании корсета с джинсами
Бунтарка Кара Делевинь в черном белье под смелым декольте
Ванесса Хадженс в полупрозрачном боди, шелковых пижамных брюках и шифоновой накидке
Шанина Шейк в белье вместо коктейльного платья
Яркая Слик Вудс в неоновом авангарде
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