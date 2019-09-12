Сексуальная мода: знаменитости демонстрируют эффектное белье, созданное Рианной

Бренд нижнего белья популярной певицы Рианны Savage X Fenty представил свою новую коллекцию. Концепция показа интересна тем, что демонстрировали новинки марки самые известные модели мира. Смотрите, как корсеты в нижнем белье можно сочетать с джинсами или превращать в вечерние наряды.