Чт, 12.09.2019
В рамках проекта "Невидимое в тюрьме" TVNET рассказывает как о жизни в тюрьме, так и о ее обитателях. Цель проекта - понять, можно ли предотвратить рецидив среди осужденных за особо тяжкие преступления. Карлис Араис, продюсер проекта

Сексуальная мода: знаменитости демонстрируют эффектное белье, созданное Рианной
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ФОТО: EPA/Scanpix

Бренд нижнего белья популярной певицы Рианны Savage X Fenty представил свою новую коллекцию. Концепция показа интересна тем, что демонстрировали новинки марки самые известные модели мира. Смотрите, как корсеты в нижнем белье можно сочетать с джинсами или превращать в вечерние наряды.

Нормани Кордей - тигрица в шелковом халате и корсете

ФОТО: EPA/AP/ScanPix

Элегантная Белла Хадид в кружевном бюстгальтере под изумрудным костюмом

ФОТО: EPA/AP/ScanPix

Беременная Эшли Грэм в прозрачном платье и корректирующем белье

ФОТО: EPA/AP/ScanPix

Джиджи Хадид в интересном сочетании корсета с джинсами

ФОТО: EPA/AP/ScanPix

Бунтарка Кара Делевинь в черном белье под смелым декольте

ФОТО: EPA/AP/ScanPix

Ванесса Хадженс в полупрозрачном боди, шелковых пижамных брюках и шифоновой накидке

ФОТО: AFP/SCANPIX

Шанина Шейк в белье вместо коктейльного платья

ФОТО: EPA/AP/ScanPix

Яркая Слик Вудс в неоновом авангарде

ФОТО: EPA/AP/ScanPix

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