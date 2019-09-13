Врач-реаниматолог: Потенциал женщины гораздо больше мужского, она - двигатель всего!
"Нет большей экзистенциальной проблемы, чем восприятие и акт осознания, связанный с обработкой информации, которую мы получаем посредством зрения, слуха, обоняния и вкуса. Поэтому очень важно, чтобы наш ум был очень развитым, ведь отношения формируются именно из нашего внутреннего содержания", - такое мнение в интервью LTV1 высказал врач-реаниматолог Петерис Клява.
"Потенциал женщины в разы больше мужского. Ее нейропластичность, интеллигентность, сердце матери...
Женщинам Бог дал гораздо больше этих установок. Поэтому они представляют собой двигательную силу существования. Каждая женщина - мать мира",
- подчеркнул Клява.
"Женщины очень развиты, они ухаживают за собой на всех уровнях, а мужчины этого не делают.
Мужчина думает, что ему только деньги нужно зарабатывать. И тут начинается конфликт между тем, что хочет женщина, и тем, что хочет мужчина. Конечно, женщине нужны эти деньги от мужчины, она хочет, чтобы ей спинку погладили, но этого мало. Тогда
она идет на курсы, посещает лекции, записывается на йогу и т. д. Она тренируется и развивается - вкладывает в себя, делает инвестиции. А мужчина не развивается,
и начинается конфликт", - указал врач.
Клява подчеркнул, что причина проблемы кроется в воспитании мужчин.
"Где искать причину? Она кроется в том, что их отцы не развились. Не показали Космический смысл. Мы все время говорим о последствиях, но нужно показывать и экзистенциальные космические принципы - для чего ты придуман? Что Бог имел в виду, когда подразумевал баланс между женщиной и мужчиной? К сожалению, это вопрос образования", - отметил врач.
Видео: Интервью с реаниматологом Петерисом Клявой