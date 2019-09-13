Врач-реаниматолог: Потенциал женщины гораздо больше мужского, она - двигатель всего!

"Потенциал женщины в разы больше мужского. Ее нейропластичность, интеллигентность, сердце матери...

Женщинам Бог дал гораздо больше этих установок. Поэтому они представляют собой двигательную силу существования. Каждая женщина - мать мира",

- подчеркнул Клява.

"Женщины очень развиты, они ухаживают за собой на всех уровнях, а мужчины этого не делают.

Мужчина думает, что ему только деньги нужно зарабатывать. И тут начинается конфликт между тем, что хочет женщина, и тем, что хочет мужчина. Конечно, женщине нужны эти деньги от мужчины, она хочет, чтобы ей спинку погладили, но этого мало. Тогда

она идет на курсы, посещает лекции, записывается на йогу и т. д. Она тренируется и развивается - вкладывает в себя, делает инвестиции. А мужчина не развивается,

и начинается конфликт", - указал врач.

Клява подчеркнул, что причина проблемы кроется в воспитании мужчин.

"Где искать причину? Она кроется в том, что их отцы не развились. Не показали Космический смысл. Мы все время говорим о последствиях, но нужно показывать и экзистенциальные космические принципы - для чего ты придуман? Что Бог имел в виду, когда подразумевал баланс между женщиной и мужчиной? К сожалению, это вопрос образования", - отметил врач.