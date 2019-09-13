Остапенко разгромно проиграла белоруске Соболенко

За участие во втором круге соревнований Остапенко заработала 55 рейтинговых очков.

Матч второго круга должен был состояться в четверг, однако из-за дождя его перенесли на пятницу. В 13 часов Соболенко встретится с Петрой Мартич из Хорватии, занимающей в международном рейтинге 23-место.

На балансе Остапенко в этом сезоне 17 побед и 23 неудачи, тогда как на счету Соболенко - 29 побед в 49 матчах.

Ни одна из спортсменок ранее на этом турнире не выступала. Этот год для Остапенко очень неудачный, так как только в конце июля она сумела выйти в четвертьфинал турнира в Бермингеме, что стало ее лучшим достижением.

Стоит отметить, что турнир серии Premier прошел в Чжэнчжоу впервые. С 2014 года это были соревнования ITF, а последние два года - матчи серии WTA 125 000.