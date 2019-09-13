Вс, 15.09.2019
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Остапенко разгромно проиграла белоруске Соболенко

Алена Остапенко

ФОТО: AFP/SCANPIX

Вторая ракетка Латвии Алена Остапенко в пятницу во втором круге турнира серии Premier в китайском Чжэнчжоу потерпела поражение от белоруски Арина Соболенко (WTA 13) со счетом 1:6, 2:6. 

За участие во втором круге соревнований Остапенко заработала 55 рейтинговых очков.

Матч второго круга должен был состояться в четверг, однако из-за дождя его перенесли на пятницу. В 13 часов Соболенко встретится с Петрой Мартич из Хорватии, занимающей в международном рейтинге 23-место.

На балансе Остапенко в этом сезоне 17 побед и 23 неудачи, тогда как на счету Соболенко - 29 побед в 49 матчах.

Ни одна из спортсменок ранее на этом турнире не выступала. Этот год для Остапенко очень неудачный, так как только в конце июля она сумела выйти в четвертьфинал турнира в Бермингеме, что стало ее лучшим достижением.

Стоит отметить, что турнир серии Premier прошел в Чжэнчжоу впервые. С 2014 года это были соревнования ITF, а последние два года - матчи серии WTA 125 000.

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова в турнире участия не принимает.

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