Остапенко разгромно проиграла белоруске Соболенко

Вторая ракетка Латвии Алена Остапенко в пятницу во втором круге турнира серии Premier в китайском Чжэнчжоу потерпела поражение от белоруски Арина Соболенко (WTA 13) со счетом 1:6, 2:6.
За участие во втором круге соревнований Остапенко заработала 55 рейтинговых очков.
Матч второго круга должен был состояться в четверг, однако из-за дождя его перенесли на пятницу. В 13 часов Соболенко встретится с Петрой Мартич из Хорватии, занимающей в международном рейтинге 23-место.
На балансе Остапенко в этом сезоне 17 побед и 23 неудачи, тогда как на счету Соболенко - 29 побед в 49 матчах.
Ни одна из спортсменок ранее на этом турнире не выступала. Этот год для Остапенко очень неудачный, так как только в конце июля она сумела выйти в четвертьфинал турнира в Бермингеме, что стало ее лучшим достижением.
Стоит отметить, что турнир серии Premier прошел в Чжэнчжоу впервые. С 2014 года это были соревнования ITF, а последние два года - матчи серии WTA 125 000.
Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова в турнире участия не принимает.